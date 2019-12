Meteo Gargano, nuovo peggioramento in arrivo da Ovest

Bari. Meteo Puglia: una nuova perturbazione raggiunge la Penisola, innescando l’afflusso di correnti miti e umide dai quadranti occidentali, associate al transito di nuvolosità stratiforme su Molise, Basilicata e Puglia; addensamenti nuvolosi più compatti e persistenti sui settori occidentali lucani e molisani, ivi con qualche pioggia più probabile su Isernino e Lagonegrese.

Nel pomeriggio deboli fenomeni in sconfinamento anche su Molise orientale, medio-alta Puglia e est Basilicata, in marcia al Salento. Rasserena poi in nottata. Neve in appennino dai 900-1200m in rialzo nel corso della giornata. Temperature in rialzo. Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Venti deboli o moderati, in rotazione a Ponente e Libeccio. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mossi a molto mossi, Tirreno da molto mosso ad agitato.