Proiezione speciale di “Voci dal Silenzio” a San Nicandro

Proiezione speciale, alla presenza del regista, di Voci dal Silenzio, il pluripremiato documentario sull’esperienza eremitica in Italia, in programma a San Nicandro Garganico, sabato 14 dicembre alle 16.00 presso Il Giardino della Gioia. Per l’occasione sarà presente il regista Joshua Wahlen che interverrà, al termine della proiezione, per rispondere alle domande del pubblico e raccontarci di questo suo viaggio tra gli eremi d’Italia.

Frutto di una ricerca lungo la penisola italiana, il documentario raccoglie al suo interno le storie dei nuovi eremiti italiani. Le loro testimonianze, costruite nel silenzio e nel raccoglimento, diventano un invito a prendere coscienza della responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri, di noi stessi e della natura circostante, suggerendo nuove strade e nuovi modi di abitare il mondo. L’incontro di San Nicandro Garganico rientra all’interno di una programmazione più ampia: un ciclo di oltre cento proiezioni e incontri in tutta Italia alla presenza degli autori che ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico e numerosi sold-out, rendendo di fatto il documentario un caso unico nel panorama cinematografico nazionale.

VOCI DAL SILENZIO

Vincitore del Sestriere Film Festival, premiato al Concorso Internazionale Vittorio De Seta, Menzione Speciale al Religion Today Film Festival e al Popoli e Religioni Film Festival, Premio d’eccellenza al Festival of Visual Cultures Prospe(c)tiva B.r.i.o., vincitore della call “Life” di Infinity, presentato in anteprima alla XXI ed. del CinemAmbiente di Torino, Voci dal Silenzio è entrato a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi festival cinematografici, nazionali e internazionali, tra cui il Branson International Film Festival in Missouri (USA), il Festival International de Cinéma et mémoire commune di Nador (Marocco), il Diorama International Film Festival di New Delhi (India) e lo Slemani International Film Festival in Iraq.

Realizzato attraverso una campagna di crowdfunding di successo, vede tra gli altri la collaborazione della Film Commission Piemonte Torino, di PdB, di Terra Nuova Edizione e Italia che Cambia

CREDIT

Genere: Documentario Durata: 53 min. Lingua: Italiano Anno: 2018

Prodotto da Joshua Wahlen e Alessandro Seidita

In coproduzione con Arte Senza Fine

In collaborazione con Film Commission Torino Piemonte

Con il sostegno di Infinity e PdB

Media Partner: Italia che Cambia – Terra Nuova Edizioni

Regia, fotografia e montaggio: Joshua Wahlen e Alessandro Seidita

Con: fra Bernardino, Giancarlo Bruni, fra Cristiano, f. Dalmasso, Padre Daniele, Pietro Lentini, M. Simonetta, Suor Mirella, Suor Paola, Swami Atmananda, Fréderic Vermorel

LINK

Voci dal Silenzio – Pagina Facebook

“L’anelito alla vita buona” estratto da Voci dal Silenzio

Articolo Il Fatto Quotidiano

PREMI E RICONOSCIMENTI

2019 – Miglior Documentario

Vince il Sestriere Film Festival

2019 – Menzione Speciale Signis

Ottiene la menzione speciale “Signis” alla XVI ed. del Popoli e Religioni Film Festival

2019 – Menzione Speciale

Ottiene la menzione speciale “In the spirit of Dolomites” alla XXII ed. del Religion Today Film Festival

2019 – Miglior Documentario

Vince l’edizione mensile dello Starshine Film Festival

2018 – Premio d’Eccellenza

Festival of Visual Cultures Prospe(c)tiva B.r.i.o.

2018 – 3° Premio

Concorso Internazionale del Documentario Etnografico Vittorio De Seta

2018 – “LIFE”

vince la call “Life” proposta da Infinity e Produzioni dal Basso

FINE TOUR 2019 – MESE SPECIALE DI PROIEZIONI IN TUTTA ITALIA