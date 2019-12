Regionali nel centrosinistra, Di Fonso con i “Popolari per la Puglia”

Liste affollate di uscenti e di mister preferenze, liste in aggregazione per superare lo sbarramento al 4% alle regionali. Nel centrosinistra è partita a vele spiegate l’organizzazione dei “Popolari per la Puglia” che avrebbe ottenuto la candidatura del consigliere più suffragato al consiglio comunale di Foggia,, ex leghista. Ritorna dai suoi vecchi amici, ritorna con, secondo voci molto accreditate. Pare certa anche la candidatura, nella stessa formazione, del suo collega a palazzo di città, che ritenta la corsa barese come nel 2015. Della partita anche il consigliere regionale in carica. Da Carapelle i Popolari per la Puglia avrebbero già confermato la candidatura di, consigliere comunale ed ex assessore. In base alla legge regionale il rapporto di genere deve essere nelle liste di 60 a 40, per Foggia degli 8 candidati 3 devono essere donne. E’ prevista una multa per chi non rispetta le quote. Da San Giovanni Rotondo, ex sindaco, da S. Nicandro garganico

Riunire i socialisti in diaspora era stata una delle notizie di cronaca politica prima che partisse la sfida del 2020 e fossero indette le primarie del centrosinistra fra Emiliano, Gentile e Amati. Da quello che ci risulta, comunque, potrebbero essere due i candidati da Foggia, cioè Giulio Scapato (consigliere comunale) e Pino Lonigro, ex consigliere regionale. Non solo due socialisti ma appartenenti allo stesso movimento “Socialismo dauno”. Seguendo gli ultimi eventi politici, Giulio Scapato è intervenuto alla convention di Italia Viva con Ettore Rosato al Cicolella. Questo non vuol dire che non stia riaggregando i vendoliani di Capitanata, il Psi, Sdi, Pri e i Verdi nell’ottica di una sintesi fra sigle con affinità . Per Pino Lonigro l’impegno alle regionali rappresenta, probabilmente, una rivincita. Nel 2015, con 4mila voti, perse il seggio per una questione burocratico-amministrativa. Pare certo che, in caso di candidatura, convergerebbero verso liste differenti.

La composizione delle liste del Pd pare sia molto rappresentativa di tutta la Capitanata, dai Monti Dauni al Gargano, affollata di assessori e consiglieri regionali uscenti.

Dai centri più grandi della provincia alcune candidature probabili sono quelle di Francesco Sderlenga, consigliere comunale di S. Severo, e Giuseppe Pitta, consigliere provinciale di Lucera. Nessun nome, per il momento, da Cerignola.

Per quanto riguarda ‘Italia Viva’, quasi sicuramente parteciperà alle regionali pugliesi. La certezza è che sarà schierata “contro Emiliano”, cosa che aveva apertamente dichiarato Rosato nel suo incontro a Foggia e che viene confermato a distanza di qualche mese. Il partito di Renzi potrebbe scendere in campo o con il proprio partito aggregato ad altra civica o i suoi rappresentanti potrebbero collocarsi in altre civiche.

Saranno circa 100 i consiglieri della provincia di Foggia in corsa per Bari. Lo sbarramento al 4% vuol dire almeno 70mila voti. Si decide anche in base riferimento territoriale della lista, quando possibile.