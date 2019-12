San Severo, “Assurdo. Chiude la biglietteria della Stazione”

«Ritengo un grave disservizio per l’utenza sanseverese, per quella dell’Alto Tavoliere e per quella del Gargano Nord, la chiusura della biglietteria della stazione.

Un’utenza sempre più numerosa soprattutto nel lungo periodo delle festività natalizie e che contribuisce in modo copioso ai profitti di Trenitalia, ma a cui non corrispondono servizi adeguati come in altre realtà anche del Mezzogiorno».

Le conclusioni di Francesco Sderlenga:

«Tra le questioni, non di poco conto, che riguardano la chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria di San Severo, c’è anche il dato oggettivo che concerne l’alta percentuale di popolazione “over 65”, come noto, poco pratica nell’interfacciarsi con le apparecchiature elettroniche che consentono l’emissione dei titoli di viaggio.

Nei giorni scorsi, gli utenti/clienti di Trenitalia sono stati molto penalizzati perché la biglietteria era chiusa e quelle automatiche funzionavano a mezzo servizio. Chiederò all’assessore della Regione Puglia, Giovanni Giannini, per altro sempre pronto a recepire le istanze del territorio, di sollecitare Trenitalia per ripristinare immediatamente l’apertura della nostra biglietteria».