San Severo, “Vandalizzato albero di Natale: scende in campo la città”

San Severo,12 dicembre 2019. Si terrà domani sera, venerdì 13 dicembre, con inizio alle ore 20,00, in Piazza Municipio, una iniziativa indetta dall’Amministrazione Comunale, a seguito del danneggiamento dell’altra notte all’albero di Natale collocato solo pochi giorni prima e per il quale, questa notte, gli stessi autori della bravata – si presume – hanno affisso un cartello con cui hanno chiesto scusa per la “ragazzata”.

Con l’iniziativa di domani, si legge nel manifesto fatto affiggere, l’A.C. dice BASTA agli atti di vandalismo in città! Dopo le piante ci hanno provato con l’albero di Natale. “L’inciviltà si combatte con la civiltà… – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – l’albero lo rifacciamo più bello. Abbiamo acquistato altre decorazioni per addobbare l’albero insieme a voi, bambini, adulti e anziani. Possono contribuire tutti portando una decorazione da appendere. Quindi invito tutta la cittadinanza a partecipare.