San Severo, vigilanza sorprende tre ladri al cimitero cittadino

Ancora un triste episodio di cronaca nera nel locale cimitero cittadino di Via Zannotti. Ieri sera, subito dopo le ore 19,00, in coincidenza con uno dei turni di passaggio della vigilanza notturna e serale voluta da alcuni mesi dalla Civica Amministrazione, gli operatori dell’istituto di vigilanza hanno avvertito dei rumori sospetti provenienti da una zona del cimitero stesso.

La successiva minuziosa ispezione ha consentito di individuare il posto da cui provenivano i rumori, dove tre individui sono stati notati intenti a forzare alcune tombe gentilizie familiari. Il pronto intervento dei vigilantes, che nel frattempo avevano allertato gli agenti della Polizia di Stato, ha messo in fuga i malviventi, i quali hanno fatto perdere le proprie tracce nelle campagne immediatamente adiacenti al cimitero.

“L’attenzione verso il nostro cimitero e nel pieno totale rispetto dei nostri defunti – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – resta alta, la vigilanza è impegnata ad assicurare il rispetto verso chi non c’è più ed a tutela dei nostri ricordi più cari.

E’ già il secondo caso in pochi mesi in cui si registrano episodi simili scoperti dagli operatori della vigilanza serale e notturna, mi auguro che tale presenza scoraggi delinquenti e ladri che vilipendano un caro bene comune, presto avremo in dotazione anche il servizio di videosorveglianza ormai indispensabile per arginare e frenare questo triste fenomeno di furto di arredi funerari di ogni genere”.