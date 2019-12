Violentata nel pollaio, la donna: “Pensavo di morire”

“Mi ha legata e frustata.“. E’ il drammatico racconto esclusivo a ‘Pomeriggio Cinque’ della 53enne Patrizia, sequestrata e violentata per oltre un mese in un pollaio nelle campagne tra Rufina e Pontassieve nel fiorentino. L’uomo è ora nel carcere di Sollicciano

“Un mio ex cognato mi ha invitato a discutere di alcuni problemi di famiglia. Mi sono fidata, mi hanno portato in un camper e mi hanno offerto una bibita analcolica da bere. Non ho fatto in tempo a bere il terzo bicchiere che ho sentito la testa pesante, barcollavo dal sonno. Riuscivo a sentire quello che mi dicevano, ma non avevo la forza di parlare. Mi sono addormentata, la mattina dopo mi hanno preparato la colazione e uno dei due mi ha chiesto di andare a raccogliere le uova”.

La donna ripercorre quei drammatici momenti in collegamento con la trasmissione.

(fonte ADNKRONOS)