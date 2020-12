San Giovanni Rotondo, 12/12/2020 – (odysseo) L’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Casa Sollievo della Sofferenza” è diventato, ormai, punto di riferimento in Puglia e nelle regioni del Centro Sud per la chirurgia delle neoplasie del fegato, delle vie biliari e del pancreas, dopo 15 anni di attività in questo campo. Stiamo parlando di una disciplina molto specialistica, nata all’interno della Chirurgia Addominale.

Quando prese avvio, a San Giovanni Rotondo nell’ospedale voluto da San Pio, si utilizzarono le tecniche e le metodiche della chirurgia tradizionale, quelle dell’epoca. Ma, via via, con il passare degli anni, sono state introdotte anche le c.d. tecniche mininvasive, come la laparoscopia e la robotica per la chirurgia del fegato e del pancreas.

«Pur avendo la patologia neoplastica del pancreas dei numeri limitati, in questi anni abbiamo accumulato molta esperienza che deriva anche dal numero consistente di casi presi in esame– ha tenuto a sottolineare Matteo Scaramuzzi, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Chirurgia Epatobiliare, afferente all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Addominale, diretta da Francesca Bazzocchi. (odisseo)