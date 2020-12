Covid, Lopalco: “Il sistema Puglia ha reagito molto bene”

Chi non mi vuol bene, da un bel po’ sta cercando di dipingere la situazione della gestione della pandemia in Puglia come una catastrofe fuori controllo. Lungi da me la presunzione di non aver commesso errori. Del resto, mi sto solo confrontando con la peggiore pandemia dell’ultimo secolo. Ma se paragoniamo i numeri della Puglia con quelli delle altre Regioni (per non parlare della maggior parte dei Paesi esteri, ma questo sarà oggetto di un prossimo post) credo di poter dire che il sistema Puglia, ad oggi, ha reagito molto bene. Non grazie a me, ma grazie alle migliaia di persone che da mesi – giorno e notte – sono in prima linea a combattere negli ospedali e sul territorio.