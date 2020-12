Covid, Speranza: ‘A gennaio parte la vaccinazione in Italia’

(ANSA) Un vertice tra Governo e Regioni si terrà nel pomeriggio affinché ogni Regione fornisca in “tempi rapidissimi” il numero dei primi soggetti che dovranno essere vaccinati. Lo ha detto il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia a SkyTg24 dopo aver convocato la riunione alla quale parteciperanno il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

Il ministro Speranza, ha detto, “intende accelerare e credo che la leale collaborazione con le regioni consentirà a Arcuri di distribuire i vaccini a gennaio, probabilmente anche in tempi più rapidi di quelli che erano stati previsti”.

Il ministro della Salute Roberto Speranta infatti durante la presentazione del libro PHOTOANSA 2020 ha illustrato i prossimi step della campagna di vaccinazione.

“Gennaio sara’ il mese delle vaccinazione e spero che si possa partire in contemporanea in tutta Europa” ha detto. “Il 29 Ema dara’ il via al vaccino Pfizer e da quel giorno l’Aifa e l’Italia saranno pronte a partire”. “Spero – ha aggiunto – che in Europa si scelga tutti lo stesso giorno. E questa e’ una proposta che l’Italia ha fatto”. “Massimo rigore e massima sicurezza – ha concluso Speranza – il cuore delle vaccinazioni sara’ primavera estate, volontaria e sicura“. (ANSA)