Emergenza Covid, Asl Foggia cerca infermieri di famiglia

Foggia, 12/12/2020 – (fanpuglia) La richiesta di infermieri di famiglia ha portato la Asl di Foggia a bandire una manifestazione di interesse senza scadenza per queste figure professionali che sono necessarie per aiutare in questa emergenza. La figura dell’infermiere di famiglia è diventata legge con ildecreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale. Anche se esiste da anni, il fatto che è regolata da una norma implica che la figura verrà codificata, organizzata e formata in tutte le Regioni. L’azienda sanitaria, con la delibera n. 1689 del 29 novembre 2020, ha dunque inoltrato la ricerca per reclutare queste figure che verranno messi sotto contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa. Gli infermieri non devono essere assunti con rapporto di lavoro subordinato con ospedali e strutture pubbliche e private socio sanitarie pubbliche. Le figure professionali di infermieri di famiglia o di comunità rispondono ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge n.77 del 17/07/2020. Si tratta di un professionista che viene chiamato a svolgere sia un’attività momentanea per combattere l’Emergenza COVID, che attività di supporto per assistere persone fragili in ambito territoriale. Potranno prendere parte alla manifestazione infermieri che non hanno avuto rapporti di lavoro subordinato con strutture private e pubbliche sanitarie e socio sanitarie.(fanpuglia)