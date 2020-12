Lucera, attivato il servizio di elisoccorso dalla società Alidaunia

Lucera, 12/12/2020 – “Giunge oggi a conclusione un lungo iter procedurale che consentirà di avere anche nel nostro Comune l’importantissimo servizio di elisoccorso.

Nella scorsa consiliatura la prima commissione consiliare, che ringrazio per il prezioso contributo, ha lavorato all’ esame della convenzione proposta dalla società Alidaunia, approvata con delibera di consiglio comunale n.14 del 19 giugno 2020.

Oggi raccogliamo i frutti di questo importante lavoro collegiale che offre alla comunità lucerina un servizio sanitario fondamentale che può essere determinante per salvare vite umane. È significativo che tale servizio diventi fruibile in un momento così difficile per la nostra città a causa della grave situazione pandemica.

Mi piace accostare questa importante offerta sanitaria al ricordo di Luigi Pucariello, operatore sanitario e nostro concittadino deceduto una settimana fa, che si era distinto anche in interventi di elisoccorso”.

Lo riporta il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta.