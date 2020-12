Manfredonia. “Ciao Mimmo, GRAZIE!”. Il racconto dell’uomo

(StatoQuotidiano, ore 13), Manfredonia, 12 dicembre 2020. Lucano di nascita, manfredoniano di adozione, classe 44, Ingegnere Strutturista, conclusi i suoi studi all’università di Napoli o alla “scuola di NAPOLI”, come fiero la definiva, dove “i calcoli si facevano a mano” e il mestiere dovevi conoscerlo, si trasferì a Manfredonia per creare la famiglia e lavorare presso l’ufficio tecnico del comune. Professore in varie scuole, prevalentemente ragioneria e geometra, abbandonò i posti fissi per dedicarsi alla libera professione che, a suo dire, gli dava più soddisfazione e anche per dedicarsi alla realizzazione dell’opera urbanistica destinata alla “PRETURA” ora “PALAZZO DELLA SORGENTE”.

All’apparenza burbero e riservato, ma per chi lo conosceva gentile e disponibile, negli ultimi anni la sua vita era stata allietata dalla nascita dei nipoti che lo riempivano di gioia ed erano per lui motivo di orgoglio.

Appassionato del dibattito politico, socialista fin nel midollo, non si è mai candidato, ma era sempre presente in tutti i dibattiti sulle problematiche della sua città. Ultimamente si era legato all’associazione politica e culturale Manfredonia Nuova dove era una presenza costante e un punto di riferimento per tutti i soci.

L’Ing. Domenico Morrone o come lo conoscevano tutti “Mimmo Morrone” è venuto a mancare all’affetto dei suoi familiari e dei suoi amici, dopo tre settimane di degenza presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, per complicanze del Covid 19.

CIAO MIMMO

A cura di Antonio Beverelli, Manfredonia 12 dicembre 2020