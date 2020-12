Storie, racconti, ricordi, viaggi nel passato, emozioni vissute, testimonianze: parte “Mi racconto“, un viaggio lungo un numero imprecisato di interviste, incontri, aneddoti, ricordi, con personalità dell’attualità, della politica, dello sport, del giornalismo, con cittadini che hanno vissuto storie da raccontare, da descrivere in ogni particolare. Il tutto attraverso un confronto diretto, libero, vero, con Antonio Castriotta, collaboratore di Radio Manfredonia Centro e StatoQuotidiano.it. Un viaggio dentro ognuno di noi, ora per tutti i lettori.

Manfredonia. “Sì, ho conosciuto Paolo Rossi: innanzitutto un grande uomo”

Il 9 dicembre è volato al cielo prematuramente Paolo Rossi, il campione che, nel lontano 1982, a suon di goal, annichilì il Brasile di Falcao, Zico, solo per citarne alcuni, insomma, forse il Brasile più forte di tutti i tempi. I suoi sei goal, uno dei quali nella finale contro la Germania, ci consentirono di laurearci per la terza volta campioni del mondo. Paolo Rossi, nonostante abbia vinto tutto, compreso un pallone d’oro, non hai smesso di essere una persona semplice.

Ricordo quanto Paolo tenesse alla sua famiglia, ponendola al centro della propria vita

È così, infatti, che lo descrive la dottoressa, nonché giornalista Maria Siponta Panza, avendolo conosciuto e passato con lui più di un mese nel raduno degli azzurri di Duisburg, ai mondiali organizzati dalla Germania nel 2006 e che ci ha visto trionfare per la quarta volta, come campione del mondo. Una grande emozione ed un grande privilegio, racconta Maria Siponta Panza, quella di aver condiviso il raduno degli “Azzurri” ma soprattutto aver passato oltre un mese in compagnia del compito Pablito, che oltre ad essere stato un grande campione è stato soprattutto un grande uomo. “Ricordo quanto Paolo Rossi tenesse alla sua famiglia, ponendola al centro della propria vita in ogni suo discorso.”

Una grande emozione, trapela dal suo racconto

Pur provenendo da una famiglia umile, aveva ricevuto una rigida educazione, il papà non gli consentiva di giocare al calcio se non dopo aver terminato i compiti scolastici. Mostra con orgoglio, una dedica scritta sul pass di ingresso a Casa Azzurri, dedicata alla propria figlia Nicoletta, con tanto di firma autografa di Paolo Rossi nonché uno dei pezzi da novanta è la foto che ritrae Maria Siponta, accanto alla coppa del mondo appena conquistata.

FOTOGALLERY “CASA AZZURRI 2006” – INTERVISTA CON ANTONIO CASTRIOTTA

Una grande emozione, trapela dal suo racconto, semplice, eloquente del fatto che Paolo Rossi, prima di divenire un eroe nazionale è stato soprattutto un grande uomo.

A cura di Antonio Castriotta