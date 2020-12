(StatoQuotidiano, ore 21.09). Manfredonia, 12 dicembre 2020. Tentata rapina verso le ore 19.45 ai danni del Supemercato Decò di Viale di Vittorio a Manfredonia.

Come confermato a StatoQuotidiano.it, ad agire almeno 3 persone, probabilmente dei ragazzi. Come avvenuto per un bar – tabaccheria in via Dante Alighieri, qualche giorno fa, si sarebbe trattato di un’irruzione all’interno dei locali con una successiva fuga.

I fatti sono avvenuti verso le ore 19.45.

Sul posti gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, e in seguito una pattuglia dei Carabinieri del locale Comando Compagnia.

Probabilmente si tratterebbe degli stessi minori, un gruppo di 3 ragazzi di Manfredonia già noti alle forze delle Ordine, autori di rapine e tentate rapine ai danni di un supermercato, di un bar – tabacchi, di una rivendita di prodotti per la casa e casalinghi.

Indagini in corso delle Forze dell’Ordine per l’individuazione dei ragazzi autori dei fatti.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it

FOCUS STATOQUOTIDIANO.IT