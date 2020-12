Marchionni: “A Monopoli con personalità”

Concentrato e con la giusta carica emotiva il tecnico rossonero, Marco Marchionni, che presenta il match di domani pomeriggio al “Veneziani” contro il Monopoli.

“Domani affrontiamo una squadra ben messa in campo ed in cerca di riscatto, per questo dobbiamo mantenere alta la concentrazione, sacrificandoci l’un l’altro come abbiamo sempre fatto. Non possiamo permetterci passi falsi, lo sappiamo bene e per questo esigo la massima attenzione dai ragazzi, che sono certo si dimostreranno all’altezza delle mie aspettative perchè ne conosco il valore. Bisogna giocare da squadra, con tanta personalità e determinazione per portare a casa il risultato.

Dipende da noi e dalla voglia che abbiamo di dare continuità a quanto fatto fino a questo momento. Formazione? Sapete come la penso, gioca chi mi da le giuste garanzie dimostrando di meritare una maglia da titolare.

Un pensiero lo voglio rivolgere a Paolo Rossi, grande uomo e calciatore che ci ha regalato emozioni infinite, rendendoci orgogliosi di essere italiani. Purtroppo questo 2020 ci sta portando via personaggi che hanno fatto la storia del calcio”.

