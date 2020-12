Presidente Acquedotto Pugliese: “Un dissalatore a Manfredonia”

Bari, 12/12/2020 – (repubblica) Dal progetto di Acquedotto del Sud al maxi appalto per tappare le falle delle lunghissime condutture. Acquedotto Pugliese non vuole perdere il primato di più grande azienda pubblica del Meridione. “I risultati però sono positivi – commenta Simeone Di Cagno Abbrescia, presidente del cda in scadenza di Aqp – addirittura migliori di quelli del 2019″. “Il Molise e il basso Abruzzo nonostante producano molta acqua non riescono a utilizzarla a pieno. Faccio un esempio, oggi il fiume Pescara getta in mare Adriatico 30 metri cubi di acqua al secondo. Noi vorremmo captarne cinque metri cubi alle sorgenti e dare nuova linfa alla Puglia ma anche al Molise e al basso Abruzzo. E allora serve un nuovo acquedotto. Il dialogo con queste realtà non è facile, serve un’operazione diplomatica e allo stesso tempo operativa. Ma stiamo anche battendo ulteriori strade”.

In che modo?

“Con la dissalazione. Abbiamo due progetti avanzati sul fiume Tara nel tarantino e alle isole Tremiti, ma sono allo studio dissalatori anche a Brindisi e Manfredonia. A questo si aggiunge il lavoro dei depuratori che possono mettere a disposizione acqua affinata fondamentale per un uso in agricoltura. Questo libererebbe acqua dagli invasi che oggi è impegnata nella coltivazione dei campi”.(repubblica)