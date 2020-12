Un hotel di S. Giovanni Rotondo al centro di un sequestro di persona

Catanzaro, 12/12/2020 – (ilvibonese) Tra le vicende di rilievo emerse nell’indagine “Scott” – filone investigativo nato attorno alla figura del boss di San Gregorio d’Ippona – c’è anche un tentativo di recupero crediti con modalità estorsive per 3 milioni e 200mila euro che, secondo l’accusa, sarebbe stato attuato da S. R., avvalendosi di F. C., 52 anni, di Vibo ma residente a Fiumicino, A. I., 46 anni, di Marino (entrambi costituenti per la Dda una “cellula romana” direttamente dipendente da Razionale) e S. V., 54 anni, di Castiglione Olona (Va) in danno dei fratelli P. e M. M., eredi di una famiglia di imprenditori titolari di una struttura alberghiera a San Giovanni Rotondo (in provincia di Foggia).

Secondo l’accusa il clan avrebbe fornito all’imprenditore E. M. le risorse economiche per riacquistare l’Hotel di San Giovanni Rotondo che era stato oggetto di una procedura fallimentare. Tra il 2009 e il 2014 i calabresi avevano effettuato vari tentativi di recupero dell’investimento senza però riuscirvi. Nel giugno del 2016, quindi, Saverio Razionale sarebbe stato incaricato di rintracciare gli eredi di M. per il recupero dell’investimento. Iniziavano così le vessazioni e le intimidazioni “poste in essere da C. e I. ai danni di P. M.” che sarebbe stato anche “sequestrato su disposizione dello stesso Razionale”. (ilvibonese)