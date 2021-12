Salvini a Bari contro la Cgil dello sciopero e per una Lega inclusiva

Stato Quotidiano, 12 dicembre 2021. “Oggi a Bari ci sono due idee di Italia diverse. A poca distanza da qua c’è Italia del “no” rappresentata dalla Cgil, che convoca uno sciopero generale nel momento più sbagliato in cui si possa bloccare il paese e qua, dove c’è l’Italia del sì, li c’è chi guarda indietro, che smonta, che distrugge, qua c’è qualcuno che ha voglia di costruire”.

Lo ha detto a Bari il leader della Lega Matteo Salvini all’incontro degli amministratori pugliesi del partito “che sono l’anima non sono della Lega ma del paese”. Sulle prossime mosse elettorali, anche in vista delle politiche, l’esortazione del segretario federale è “ad aprire le porte delle sedi e delle sezioni a tutti. “Coinvolgiamoli, facciamoli entrare, siamo destinati a vincere le prossime elezioni politiche e a governare a lungo questo paese, tenetelo bene in testa. Per governare Bari e la Puglia serve tanta gente, non bastano le persone che sono qua, non bastano buoni ministri, buoni amministratori, occorre esserci nella società, avere contatti con associazioni, dirigenti, funzionari”.

Questo è il periodo giusto per organizzarsi dato che in campagna elettorale “ci saranno i pullman”. Aprire senza timore di far entrare “uno più bravo di noi”, queste le indicazioni per i prossimi mesi. “Decaro ed Emiliano pensano di poter governare Bari e la Puglia all’infinito, ma è l’ultimo giro della sinistra, sia in comune a Bari che in Regione Puglia”.