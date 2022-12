Adidas, il brand più desiderato dell’autunno 2022

Re indiscusso del 2022, il brand adidas ha conquistato anche quest’anno i guardaroba e gli armadi di celebrità, trend setter e amanti della moda in generale, raggiungendo la cima della classifica dei marchi più desiderati dagli utenti nell’ultimo trimestre. La classifica è stata stilata per noi da Game7Athletics, retailer multibrand con oltre 50 store in tutta Italia e un catalogo che conta più di 80 marchi internazionali.

In equilibrio tra il fascino dell’oggetto sportivo e la loro natura fashion, la comodità e il prezzo accessibile, le felpe adidas Originals sono il capo più desiderato del momento. Anche le scarpe adidas, naturalmente, continuano a insinuarsi nello stile quotidiano di donne e uomini di tutte le età, abbinate ad outfit comodi, casual ed effortless. Seguono poi le Al Rihla World Cup Pack, una linea di scarpe da calcio adidas il cui successo è legato indissolubilmente al Mondiale che si sta giocando in Qatar da novembre. E le icone del mondo del running, come Adistar, 4DFWD e Supernova.

Ecco allora cosa indossare, regalare e sognare questo dicembre, accogliendo l’arrivo dell’inverno in pieno stile adidas.

Felpe adidas Originals da donna e da uomo: le icone dello street style

Game7Athletics ce lo aveva detto fin da subito: seppur indossate e amate grandemente durante la stagione primaverile, le felpe avrebbero conquistato lo status di must-have anche nei mesi più freddi. Here they are!

Le felpe adidas Originals, infatti, sono entrate di diritto nella lista dei must-have del momento praticamente fin da subito. Il motivo è semplice: la loro natura si è evoluta, è diventata sempre più chic e ricercata. Ma non ha nemmeno dimenticato le proprie origini, quelle dello sportswear. È proprio questa commistione a renderle così versatili, in effetti. L’unione perfetta tra mood rilassato, comfort e stile, che ci fa sentire tutti a nostro agio.

Nell’ampia gamma di felpe adidas Originals, si ha davvero l’imbarazzo della scelta. Le iconiche 3-Stripes laterali e l’inconfondibile logo Trefoil arricchiscono modelli classici pensati per la palestra e il tempo libero, modelli hoodie con cappuccio (quelle che piacciono tanto ai e alle writer e skater), oppure le felpe crop da uomo e da donna, imperdibili per gli e le amanti del mood anni Novanta.

Insomma, che sia con o senza zip, con cappuccio o girocollo, corta oppure oversize, è impossibile non trovare la felpa adidas Originals che faccia al caso vostro. Impossibile.

Gazzelle, Stan Smith, Ozweego: le scarpe adidas più cool del 2022

Ogni anno la moda prende le tendenze delle epoche passate, per rivederle alla luce degli standard estetici moderni. adidas è un maestro in questo. Il marchio tedesco, infatti, riesce a riproporre sul mercato vecchi modelli degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta, donando loro nuova linfa vitale senza cambiarli di una virgola, o quasi.

La loro essenza è intatta. E forse è proprio questo il motivo del loro successo, sia all’epoca sia in questo 2022. Parliamo di tre pietre miliari della storia di adidas: Gazelle, Stan Smith e Ozweego.

Le scarpe adidas Gazelle, con la loro skin colorata e la silhouette snella, sono nate per i giocatori di pallamano e per l’allenamento. Ma guardatele adesso: ai piedi di celebrità, sulle passerelle di moda di tutto il mondo, per le strade della vostra città.

Tre strisce traforate, sperone colorato, silhouette sportiva: la scarpa adidas Stan Smith è nata per vestire i piedi dei campioni di tennis degli anni Settanta e, da allora, non ha mai perso il design essenziale e lo stile leggendario che la caratterizza. Non c’è che dire: sembra che, anno dopo anno, queste sneakers diventino sempre più cool!

Negli anni Ottanta e Novanta le scarpe sportive erano grandi, ingombranti e spesso indossate dalle star della musica e del cinema. Ebbene, sono tornate di moda. I nuovi modelli di Adidas Ozweego, però, hanno il grande pregio di aver mantenuto il design originale e aver cambiato i materiali con cui vengono realizzati (mesh, suede, e TPU).

X Speedportal e Predator Edge: le scarpe adidas dell’Al Rihla World Cup Pack

Game7Athletics aveva messo a disposizione dei propri clienti l’Al Rihla World Cup Pack già alla fine di ottobre, appena qualche settimana dopo che adidas aveva presentato al mondo intero la collezione di scarpe da calcio che celebrava la FIFA World Cup 2022™.

Le più leggendarie linee di calzature da calcio adidas, la X Speedportal e la Predator Edge, sono state rivisitate per l’occasione, riscuotendo subito un successo planetario. Al Rihla in arabo significa “viaggio”, un termine carico di significato che, in questo caso, fa riferimento alle fatiche che le squadre hanno dovuto affrontare per qualificarsi al campionato mondiale. I colori e il design, invece, si ispirano alle strutture architettoniche, alle imbarcazioni tipiche e alla bandiera del Qatar.

Le X Speedportal sono scarpe da calcio adidas di ultima generazione, con tecnologia SPEEDFRAME e SPEEDSKIN 2.0, che garantiscono accelerazione estrema e aderenza massima, per spostarsi in qualsiasi direzione.

La Predator Edge, invece, propone una tecnologia innovativa, la ZONE SKIN, ideata per supportare i giocatori nei tiri ad effetto e nei movimenti rotatori. Rivoluzionata anche la suola, FACET FRAME, molto leggera e con una nuova tecnologia sull’avampiede per garantire al tempo stesso stabilità, trazione e un maggiore ritorno di potenza al momento del calcio.

Anche in questo caso, tutti gli e le amanti del mondo del pallone, non sono assolutamente rimasti delusi dall’offerta di scarpe da calcio adidas 2022.

Le scarpe da running adidas più amate del 2022? Adistar, 4DFWD, Supernova

Biomeccanica, peso, superficie, forma del piede. Quando si corre, gli elementi da prendere in considerazione sono così tanti che è impossibile creare una scarpa da corsa perfetta per tutti. Alcune volte, tuttavia, ci si può andare davvero vicini. adidas, per esempio, ha lanciato (o rilanciato) tre linee che hanno avuto un successo sensazionale quest’anno.

Le scarpe da corsa Adistar, per esempio, sono state presentate per la prima volta quest’anno, con un intersuola molto tradizionale, in Eva, consistente e leggera. La loro caratteristica principale è proprio la leggerezza. E anche la dimensione maxi, a dire il vero. Questo modello, inoltre, è caratterizzato da tecnologia Ripetitor, il nome della schiuma utilizzata per la parte anteriore. Il loro tipo di corsa ideale? Una marcia lunga e lenta.

La 4DFWD è stata definita da tutti come la scarpa da corsa del futuro. E in effetti ci sono voluti ben 18 anni di analisi dei dati reali degli atleti per progettarla. Per non parlare delle 5 milioni di varianti dell’intersuola 4D. Il risultato è una calzatura rivoluzionaria, che trasforma la pressione verticale in forza orizzontale, offrendo ai e alle runner una progressione nella corsa fluida e senza interruzioni.

Le adidas Supernova sono una delle scarpe da corsa con il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato. Esistono più versioni di questo modello, ma tutte sono accomunate da un design accattivante e una tecnologia Boost che garantisce ammortizzazione estrema (insieme a un ritorno di energia quasi infinito, grazie alla tecnologia Bounce).