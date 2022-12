Favola Cheddira-Marocco: il bomber del Bari diventa una pizza “mundial”

(etvmarche.it) Bari, 12 Dicembre 2022.

Una pizza speciale per celebrare una festa. Anche le Marche, terra natale di Walid Cheddira, è forte il tifo per il bomber cresciuto nel Loreto impegnato con la Nazionale del Marocco ai mondiali in Qatar, prima squadra araba ad accedere alle semifinali.

Cheddira, espulso ieri nel match contro il Portogallo, potrebbe non partecipare a quella storica partita. Ma c’è comunque entusiasmo a Loreto (Ancona), la cittadina dove è nato nel 1988 e nella vicina Porto Recanati (Macerata), dove il ristorante pizzeria Zia Emilia, di cui Walid è cliente abituale, gli ha dedicato una pizza. Una creazione del pizzaiolo anche lui marocchino e amico del calciatore.

I colori richiamano la bandiera del Marocco, rossa e verde, in questo caso rucola, pomodorini e mazzancolle, con la scritta “Forza Walid” sul bordo: a seguire il progetto i giornalista esperto di food Daniele Bartocci, giudice del programma King of Pizza su Sky, anche lui loretano. “Walid, ti aspettiamo” dicono in pizzeria (etvmarche.it).