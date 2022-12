Lite per il condominio, spara e uccide tre donne a Roma

ROMA, 12/12/2022 – (ansa) È stato fermato Claudio Campiti, l’uomo accusato di aver ucciso tre donne nel corso di una riunione di condominio ieri in un bar a Roma, in via Monte Giberto, nella zona di Fidene.

Un’altra donna di 50 anni è ferita al cranio ed è gravissima. È ricoverata all’ospedale Sant’Andrea è in prognosi riservata ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed ora in rianimazione. Sono quattro in tutto i feriti. Il fermato ha estratto la pistola e ha fatto fuoco uccidendo Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. La Procura di Roma gli contesta il triplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Nel decreto di fermo il pm Giovanni Musarò gli contesta inoltre il porto abusivo di armi.

L’uomo èstato trovato in possesso complessivamente 170 proiettili e anche di un secondo caricatore Ha sparato sette-otto colpi, altri sette erano nel caricatore dell’arma e altri 155 gli sono stati trovati addosso. Nel decreto di fermo la Procura di Roma contesta anche il pericolo di fuga. L’indagato, infatti, aveva con sé al momento della sparatoria il passaporto e in uno zaino vestiti e sei mila euro in contanti.

Dei quattro feriti uno trasportato al Policlinico Gemelli (uomo, 67 anni, ferito al volto), una al Policlinico Umberto I (donna, 80 anni, ferita al torace) e una al Policlinico Sant’Andrea (donna, di 50 anni, ferita al cranio), più un malore di un uomo di 65 anni presente all’evento che è stato portato in stato di shock all’ospedale Pertini”. I carabinieri della scientifica di via in Selci hanno effettuato i rilievi all’interno del gazebo che il Consorzio Valleverde aveva affittato per svolgere la riunione. Si tratta di una organizzazione che gestisce villette nella zona del lago di Turano, utilizzate come seconde case dai consorziati.

LE TESTIMONIANZE

“Mi sono gettato addosso a lui e l’ho bloccato”: è quanto ha raccontato agli inquirenti il 67enne che ha fermato Claudio Campiti. Il teste è attualmente ricoverato al policlinico Gemelli perché ferito. Ricordando i drammatici minuti della sparatoria ha aggiunto: “ha esploso il primo colpo, poi ha esploso il secondo proiettile uccidendo la seconda persona. Ha colpito poi la terza donna. Io ero il quarto, ma sono intervenuto”. “E’ entrato nella sala, ha chiuso la porta e ha urlato vi ammazzo tutti e ha cominciato a sparare”, ha raccontato una testimone che era presente. “Ho provato a saltargli addosso ma già altri gli si erano buttati addosso. Aveva bloccato la porte e ci ho messo un po’ per far uscire la gente. Se non fosse stato per noi sarebbe stata una strage, aveva 2 caricatori e altre cartucce. Ho visto una ragazza accanto a me che è stata colpita ed è morta”, ha raccontato un uomo presente alla sparatoria.

“Era un consorziato conosciuto da tutti” e in passato aveva fatto minacce verbali, racconta un’altra testimone. Claudio Campiti “avrebbe sparato contro il consiglio di amministrazione del consorzio – ha aggiunto la testimone -.L’arma si è inceppata ad un certo punto ed è stato bloccato da alcuni consorziati che hanno anche sbloccato la porta. Io mi sono salvata perché mi sono messa sotto il tavolo e sono riuscita ad uscire a carponi dalla sala”, ha affermato la donna ancora sotto shock.

LA PISTOLA

Ha prelavato questa mattina la pistola al poligono di tiro di Tor di Quinto, a Roma, Claudio Campiti. L’arrestato sarebbe arrivato al poligono in orario di apertura e dopo avere lasciato un documento di identità si sarebbe fatto consegnare la pistola Glock, una semiautomatica, con cui si è poi allontanato per raggiungere via Monte Giberto, teatro della tragedia prima di essere bloccato da alcuni presenti. Campiti aveva chiesto il porto d’armi ma gli era stato negato. Il no era arrivato grazie alle informazioni fornite dai Carabinieri del luogo dove viveva, in provincia di Rieti, che avevano riferito delle liti in atto con il Consorzio.

