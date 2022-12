Nigri e Pasqualone promossi a direttori generali Asl Fg e Policlinico Riuniti

FOGGIA, 12/12/2022 – La Giunta della Regione Puglia poco fa ha nominato il direttore generale della Asl Foggia, Antonio Nigri, che il 16 maggio scorso era stato nominato commissario straordinario al posto dell’ex dg Vito Piazzolla. Lo riporta Foggiatoday.

Per il Policlinico Riuniti di Foggia toccherà a Giuseppe Pasqualone avviare il nuovo corso del nosocomio nelle vesti di direttore generale, in attesa dell’intesa con l’Università. Pasqualone si era insediato il 16 febbraio di quest’anno (era stato nominato il 7 dello stesso mese). Laureato nel 1995 in Economia con il massimo dei voti e diventato nello stesso anno dottore commercialista e revisore contabile, appassionato aziendalista, ha sempre affiancato all’attività professionale quella manageriale, ricoprendo importanti incarichi direzionali in società private e pubbliche.

Da maggio 2012 a gennaio 2015 è stato amministratore unico della società in house della Asl Bat, realizzando un nuovo modello gestionale, che ha determinato una riqualificazione dei servizi erogati alla controllante Asl, e maturando una significativa esperienza in ambito sanitario.