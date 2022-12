Reddito di cittadinanza, industriali foggiani: “Fuoriusciti non vogliono tornare a lavoro”

Foggia, 12 dicembre 2022, (Foggiatoday.it) – “Quella della persona che non vuole lavorare perché percepisce il reddito, per me, devo dire la verità, era una leggenda metropolitana. Però oggi vedo tanta gente un po’ più avanti con gli anni che è uscita dal mondo del lavoro e non vuole rientrare. Mi auguro che si possa rimediare. Spero solamente che si trovino i lavoratori e che si formino”. Lo ha detto il presidente reggente di Confindustria Foggia, Ivano Chierici, peraltro presidente di Ance, l’associazione dei costruttori edili, in occasione della tradizionale conferenza stampa di fine anno in via Valentini Vista Franco.

Racconta di un’operazione fallita, cartina di tornasole delle criticità nel reperimento della manodopera. Si tratta di un progetto per la ricollocazione di 1500 unità. Dalla cassa edile hanno ottenuto i nominativi di tutti i fuoriusciti dal mondo dell’edilizia nell’anno precedente, per costruire una banca dati. “Li abbiamo contattati per poterli formare a seguito di richieste già pervenute da parte di aziende nostre iscritte, per poterli ricollocare nel mercato del lavoro – spiega Chierici – abbiamo finanziato l’operazione, i corsi, ci siamo praticamente sostituiti allo Stato, ma il risultato, purtroppo, non è stato quello sperato. Le persone, molto spesso, se sono uscite dal mercato del lavoro, probabilmente, non ci vogliono rientrare”.

A sentire il numero uno pro tempore degli Industriali di Capitanata c’è stata, però, una infornata di giovani che, invece, hanno voglia di mettersi in gioco. “Abbiamo coinvolto tantissimi ragazzi assumendoli nell’ultimo anno e nessuno ci ha mai creato questo problema, però li abbiamo dovuti reperire sul mercato in maniera diversa, da parenti, amici degli altri dipendenti, segreterie politiche a volte, una serie di attività di recruiting all’interno delle scuole, con l’istituto Saverio Altamura Da Vinci, e nessuno ci aveva mai creato questo problema”. (Foggiatoday.it)