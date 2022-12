Sfollati ex distretto, per i più fragili 7 giorni a Hotel Gourmets di Foggia

Stato Quotidiano, 12 dicembre 2022. Saranno alloggiati per 7 giorni all’Hotel villa dei Gourmets 9 persone, soggetti con vulnerabilità fra cui minori, in seguito allo sgombero delle abitazioni in via Attilio Muscio ex distretto militare di Foggia. È una soluzione di emergenza e temporanea, “in attesa che siano attrezzate altre soluzioni alloggiative temporanee”, si legge nella determinazione dirigenziale del Comune di Foggia. A disposizione, per 7 giorni, 3 stanze doppie e 2 singole con ospitalità compresa di vitto.

“Gli esiti degli ulteriori sopralluoghi eseguiti da tecnici comunali– in via Attilio Muscio ex distretto militare, ndr- sulla struttura ne hanno evidenziato un peggioramento rendendo oltremodo urgenti e improcrastinabili le operazioni di sgombero”.

Negli ultimi due anni, com’è noto e come riassume la determina, si sono susseguiti sopralluoghi che hanno decretato “l’insussistenza delle condizioni di sicurezza per l’utilizzo dei fabbricati”. Da sgombrare, decisamente, con il contestuale divieto di utilizzo degli stessi. Ma ad oggi, due anni dopo i provvedimenti, sono ancora in parte occupati nonostante i pericoli e la carente situazione igienico-sanitaria. Alcuni occupanti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.

È stato attivato, com’è noto, il Coc, centro operativo comunale, per “l’urgenza di risolvere le gravi problematiche connesse allo sgombero dell’ex distretto militare e la necessità di recuperare soluzioni abitative”. Un centro, che, attivato da un anno- era novembre 2021- non ha brillato per operosità, evidentemente. La determina, a tal proposito, aggiunge: “L’amministrazione, ulteriormente attivatasi per risolvere la problematica generale dell’emergenza abitativa nella città di Foggia, ha approvato accordo di programma con Regione Puglia ed Arca Capitanata, accordo che, ad oggi, non ha ancora sortito gli effetti sperati”. Non si dice di più a tal proposito, né quando gli auspicati effetti saranno visibili.

Alcuni alloggi Arca Capitanata, quattro per la precisione, sono stati recuperati di recente attraverso più operazioni di sgombero. La strategia messa in atto perché “occupati abusivamente”, è quella del “comitato ordine e sicurezza pubblica” del prefetto Maurizio Valiante. Le forze dell’ordine hanno operato in via Martiri, via Fani, via L. Oberty e in via P.G. Frassati”.

È stato anche deliberato dalla commissione del Comune il progetto definitivo per realizzare una palazzina di 10 alloggi parcheggio nzeb (quel tipo di edificio a particolare efficienza energetica) a Rione Biccari da destinare ad alloggi temporanei. Emergenza abitativa a Foggia, una palazzina a Rione Biccari per gli sfollati

Dunque è evidente un lavoro su più fronti per risolvere l’emergenza abitativa. Tuttavia, fra l’accordo di programma con Arca senza gli effetti sperati, per ora, gli sgomberi forzati non senza difficoltà, i progetti in cantiere che chissà quando vedranno compimento, la situazione resta difficile.