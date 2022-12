Simona incontra Conte a Bari: “Guadagno 400euro al mese, vado avanti grazie al RdC”

BARI, 12/12/2022 – Simona ha 52 anni, è separata e guadagna 400euro al mese, riesce ad andare avanti grazie al reddito di cittadinanza, che integra il suo “stipendio da fame”. La sua è una delle tante storie che l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, lunedì 12 dicembre, ha raccolto a Bari durante la visita all’ex Manifattura Tabacchi.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha incontrato alcuni cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza per ascoltare la loro preoccupazioni. “Ci batteremo – ha detto – per tutelare questo sostegno di protezione per i più bisognosi. Perché questo governo vuole penalizzare soprattutto loro. Non solo vuole smantellare il reddito, ma non intende neanche introdurre il salario minimo legale e ci ritroviamo con cittadini che prendono 4 euro all’ora”. Lo riporta la Repubblica Bari.