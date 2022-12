Trinitapoli: i commissari preparano il cartellone delle Feste Natalizie

Trinitapoli (BT), 12 dicembre 2022 – Anche quest’anno con mille difficoltà, il Comune di Trinitapoli si prepara alle festività con un programma ricco di manifestazioni pensate per condividere la gioia del Natale. I Commissari prefettizi Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra e Massimo Santoro hanno curato un cartellone ampio e vario denominato Natale in Comune. Si parte dal quindici dicembre, con la celebrazione del cinquantesimo anniversario della sezione casalina dell’associazione nazionale carabinieri. L’evento si aprirà con un corteo fino a piazza Salvo D’Acquisto, a seguire nella parrocchia Immacolata, si terrà un concerto a cura del Gran Concerto Bandistico città di Trinitapoli.

Dopo diversi anni di silenzio torna dal diciasette al venti dicembre in via Vittorio Veneto l’evento Christmas street food e mercatini di Natale a cura dell’associazione culturaleTrinitapoli in Festa: un’iniziativa pensata per valorizzare il patrimonio storico-culturale e i prodotti tipici locali nonché per offrire alla cittadinanza momenti di svago e spettacolo. Saranno presenti artisti vari come Orlando Johnson, Music Show con Radio Ritmo 80, oltre al cantante Savio Vurchio da The Voice Italy ed infine il cabarettista Renato Ciardo.L’Asd Kinderballet allieterà il pomeriggio del diciotto dicembre con uno spettacolo di danza a tema natalizio. Il ventisei dicembre, per la Festa del Santo Patrono si celebrerà la Santa Messa nella chiesa di Sant’Anna e a seguire si terrà la processione per le vie della Città.A gennaio a conclusione delle festività natalizie, improntate alla sobrietà del periodo di difficoltà è in programma per venerdì 6 gennaio, il concerto a cura dell’associazione Schola Cantorum dell’Immacolata ed orchestra da camera diretti dal maestro Domenico Virgilio.

A cura di Michele Mininni