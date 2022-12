“Un attacco di una violenza inaudita”: Pazienza condanna atto incendiario a Peschici

FOGGIA, 12/12/2022 – “All’Arma, sempre presente sul territorio, e in particolare al Comando Stazione Carabinieri Parco Peschici e al Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Gargano va la mia personale vicinanza per il gravissimo attacco subito.

Un attacco di una violenza inaudita che siamo certi non fermerà il lavoro delle forze impegnate nel perseguimento dell’affermazione della legalità e nel contrasto agli interessi illegittimi che attanagliano il Gargano. L’Ente supporterà ai massimi livelli il presidio dei Carabinieri in ogni azione possibile e utile ad aumentare le unità di controllo del territorio non solo per la tutela dei cittadini ma anche delle forze dell’ordine che, con spirito di abnegazione e di servizio, sono sempre più esposte in prima linea. Questi atti intimidatori non ci fermeranno dal supportare con la massima attenzione possibile il prezioso operato delle forze dell’Ordine”, ha commentato il presidente Pasquale Pazienza.