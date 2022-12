Valente: “È ora di…ricordare al Sindaco l’ordinanza che vieta il gioco del pallone”

MANFREDONIA (FOGGIA), 12/12/2022 – “ Che tristezza vedere decapitato e seriamente danneggiato uno dei due meravigliosi Schiaccianoci realizzati dai ragazzi del Centro Diurno Disabili “L’Airone” con materiale di riciclo!

Soltanto pochi giorni fa, insieme ad altri bellissimi arredi, i due stupendi soldatini erano stati posti dinanzi all’ingresso del Comune, come dono natalizio. Le due superbe sentinelle, però, nulla hanno potuto contro i calciatori in erba della nostra città. Dal momento che probabilmente i novelli Ronaldo hanno ormai scambiato piazza del Popolo per il nuovo campo sportivo Miramare, senza rispetto di persone e cose, È ORA DI… ricordare al Sindaco di Manfredonia dell’esistenza dell’ordinanza n. 22/2016 che vieta il gioco del pallone in questa piazza, con una multa che va dai 50 ai 500 euro per chi non la rispetta.