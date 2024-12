La Sepiola Rondeleti, denominata in loco in vernacolo “a pulpáscene o “a pulepáscene, è un piccolo mollusco Cefalopode che appartiene alla famiglia dei Sepiolidae.

Vive in fondali sabbiosi ricchi di Posidonie.

Un tempo veniva pescata nel Golfo di Manfredonia in gran quantità, con reti a strascico, da sottoscosta fino alle alte profondità.

L’esemplare femmina, raggiunge la grandezza di 6 cm, mentre il maschio non supera i 2,5 cm. La conformazione del corpo è a sacco da cui fuoriesce la testa con grandi occhi, con otto braccia e due tentacoli. Presenta ai lati del corpo, due pinne di forma rotonda. Le braccia sono corte e ha sulle stesse, due file di ventose.

Mentre i tentacoli che sono più lunghi, sono utilizzati per la cattura di piccoli crostacei e pesci. La colorazione del gustoso mollusco varia dal bruno-rossiccio al grigio. La riproduzione avviene sottocosta a basse profondità nei mesi primaverili. Da anni, nel Golfo di Manfredonia, la cattura di queste prelibate seppiole, è diminuita drasticamente.

A detta di alcuni anziani pescatori, che fino agli anni ’60-’70, “i pulepáscene” proliferavano nel nostro mare in gran quantità. A conferma di quanto sopra descritto, mi riferivano, anche appassionati di pesca sportiva, che sempre in quegli anni, molti esemplari di “pulepáscene” si catturavano nelle ore notturne, alla punta del molo di Levante e sul retro di quello di Ponente (dove era ubicato un trabucco), del nostro porto peschereccio, utilizzando “a ngerchiéte” (grosso guadino con lungo manico di legno) e un fanale a gas.

Quest’ultima, attrezzatura rudimentale, usata per illuminare la zona di pesca, era utilizzata solitamente per la cattura delle seppie, durante la stagione della riproduzione (che ha tuttora luogo, nei mesi di marzo, aprile e maggio), allorquando le seppie in massa venivano e vengono a depositare sottocosta le uova nel Golfo di Manfredonia.

Nella nostra cucina, questi piccoli e saporiti Cefalopodi (ormai rari), dopo aver eliminato le interiora, solitamente, si friggevano in padella con olio e farina e si gustavano “a veccone” (a boccone).

fotogallery