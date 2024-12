Insegnante in pensione, Paola non è stata solo una figura amata dai suoi studenti e dalla sua famiglia, ma anche una preziosa collaboratrice di StatoQuotidiano.it, per il quale ha scritto articoli di grande valore dedicati alla storia e alle tradizioni locali.

Con la sua profonda passione per la cultura e il territorio, Paola Prencipe ha contribuito a mantenere vive le radici storiche e il patrimonio culturale della nostra terra. Attraverso i suoi scritti, ci ha guidati alla scoperta delle usanze, dei costumi e delle memorie della nostra comunità, arricchendo le pagine del giornale con uno sguardo attento e una narrazione coinvolgente.

Lascia un vuoto immenso nelle vite delle figlie, dei generi, del fratello, delle sorelle, e di tutti i parenti e amici che l’hanno conosciuta e amata. A loro va il nostro più sincero cordoglio in questo momento di dolore.

I funerali si terranno domani, venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 15:30 nella Chiesa Parrocchiale San Pio da Pietrelcina di Manfredonia.

La redazione di StatoQuotidiano.it si unisce al dolore della famiglia e desidera ricordare Paola con profonda gratitudine per il contributo inestimabile che ha offerto alla nostra testata. La sua memoria vivrà attraverso le sue parole e le sue opere, che continueranno a ispirare le future generazioni.

Grazie, Paola, per tutto ciò che ci hai donato.