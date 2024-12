Firmata la convenzione tra GAL e Regione Puglia per attuare la programmazione 2023-27

Previsto l’investimento di 5,5 milioni di euro nel territorio di 6 Comuni

Il GAL DaunOfantino può attuare le misure operative inserite nel Piano di Azione Locale. È l’esito della sottoscrizione della convenzione tra l’agenzia di sviluppo locale e la Regione Puglia, avvenuta nella mattinata di oggi, 12 dicembre, negli uffici dell’Assessorato regionale all’Agricoltura.

A seguito della firma del presidente del GAL Michele D’Errico e del direttore del dipartimento Sviluppo Rurale Gianluca Nardone si attiveranno le procedure di attuazione della strategia 2023-2027 che prevede investimenti per 5,5 milioni di euro nel territorio dei Comuni di Manfredonia, Barletta, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Zapponeta.

Il Piano di Azione Locale è stato composto con la partecipazione attiva di istituzioni, imprese e associazioni che hanno deciso di focalizzarlo sulle opportunità offerte dalla messa a valore del ricco patrimonio ambientale in chiave turistica e dalle connesse occasioni di diversificazione degli investimenti a vantaggio delle attività del territorio oltre che per le amministrazioni comunali per investimenti in infrastrutture. Agli incontri, svolti tra agosto e settembre del 2023, hanno partecipato oltre 100 rappresentanti del partenariato economico e sociale.