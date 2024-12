“Proprio perché il 12 Dicembre rappresenti una data di massima sensibilizzazione e di grande impulso su questo delicato fenomeno, accogliamo l’invito di Penelope e illuminiamo di color verde speranza un luogo simbolo del nostro Comune, il Battistero di San Giovanni in Tumba detto ‘Tomba di Rotari’ quale gesto di vicinanza alle famiglie delle persone scomparse, in particolar modo per la scomparsa di Alessandro Ciavarella. Monte Sant’Angelo non dimentica Alessandro” – spiega il sindaco di Monte Sant’Angelo,