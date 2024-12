Il furto dell’automobile della famiglia, ultimo di una lunga serie di vicende dolorose, è stato il detonatore di una presa di posizione netta contro una realtà che, secondo Angela, è dominata da omertà e indifferenza. “Non finirà qui”, promette la donna, decisa a portare alla luce tutti gli episodi di abusi e negligenze subiti negli ultimi 22 anni.

Una vita di difficoltà e indifferenza

Angela e sua figlia hanno trascorso anni tra ospedali, affrontando malattie rare e sacrifici enormi. Nonostante le difficoltà, si sono trovate spesso sole, circondate da persone che, racconta la madre, non hanno saputo o voluto comprendere il loro dolore. La cancellazione improvvisa di uno stallo per disabili davanti alla loro abitazione, un episodio che ha provocato un forte spavento nella figlia al punto da richiedere l’intervento di un’ambulanza, è solo uno dei tanti esempi di una quotidianità resa difficile da azioni insensibili e ingiustificate.

Angela denuncia una comunità che troppo spesso ha voltato le spalle, ignorando richieste di aiuto e mostrando indifferenza verso la sofferenza altrui. “Vergogna a chi non ha accolto le nostre richieste di aiuto, vergogna a chi ha fatto finta di non sapere”, scrive, riferendosi a istituzioni e persone che avrebbero potuto fare la differenza.

La madre denuncia anche episodi di invidia e calunnie, con persone che avrebbero approfittato della sua buona fede, sottraendo denaro senza fornire il supporto promesso. Non solo: Angela accusa una comunità che, a suo dire, si lascia guidare dall’egoismo e dall’apparenza, incapace di offrire solidarietà concreta. “Dove sono le associazioni che dovrebbero difendere le donne in difficoltà?”, si domanda, puntando il dito contro un sistema che, secondo lei, si limita a proclami senza mai tradurli in azioni reali.

Con l’hashtag #unaragazzaedunamadresolevissuteintuttigliospedalidelmondo, Angela annuncia la volontà di condividere i dettagli della loro esperienza, anche attraverso video raccolti nel corso degli anni, con l’intento di portare alla luce la verità. “Abbiamo la dignità dalla nostra parte e non abbiamo paura di nessuno”, conclude, lanciando un appello a chiunque possa offrire supporto e solidarietà concreta.

In un luogo dove “le chiacchiere sono troppe” e le sofferenze vengono spesso ignorate, questa madre coraggiosa chiede che si accendano i riflettori su una storia di ingiustizie e resilienza. L’augurio è che la sua voce possa trovare ascolto e generare finalmente quel cambiamento che, da troppo tempo, manca.