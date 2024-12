Manfredonia soffocata dai rifiuti: l’appello di Forza Italia per un servizio di igiene urbana efficace

Manfredonia vive uno dei momenti più critici della sua storia recente sul fronte dell’igiene urbana.

Le strade cittadine, le borgate e persino le zone di maggior pregio turistico come il litorale sud e la frazione Montagna sono invase da rifiuti non raccolti, con marciapiedi sporchi e maleodoranti. Una situazione di degrado che non risparmia alcun angolo della città, aggravando il malcontento e le lamentele dei cittadini, sempre più esasperati.

Il grido d’allarme arriva dai consiglieri comunali di Forza Italia, Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, che denunciano una condizione mai vista prima.

“Ogni giorno riceviamo segnalazioni sacrosante dai cittadini—scrivono in una nota—che evidenziano come l’Ase non sia più in grado di garantire un servizio efficiente. La carenza di personale rappresenta il problema principale e, senza un intervento deciso, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente”.

La questione è stata affrontata anche in un incontro con i vertici dell’Ase, organizzato insieme ai consiglieri di minoranza. Da quell’incontro è emersa la necessità di un intervento strutturale per potenziare l’organico dell’azienda, un passo ritenuto indispensabile per riportare ordine e decoro nella città. “Abbiamo richiesto una convocazione urgente del consiglio comunale per discutere la vicenda e individuare soluzioni concrete”, sottolineano i rappresentanti di Forza Italia.

Più operatori per garantire un servizio dignitoso

La proposta è chiara: è necessario acquisire urgentemente nuovi operatori ecologici per assicurare un servizio di igiene urbana minimo ed evitare che il degrado diventi irreversibile. “L’intervento deve essere realizzato nel rigoroso rispetto della normativa vigente e delle regolamentazioni interne”, precisano i consiglieri. Una misura che punta non solo a rispondere alle esigenze della città, ma anche a offrire un futuro più dignitoso alle borgate, alle frazioni e alle zone periferiche spesso trascurate.

Collaborazione con Autorità Portuale e gestori privati

Parallelamente, Forza Italia auspica una rapida definizione di intese tra l’Ase, l’Autorità Portuale e i gestori privati per garantire servizi di igiene anche nelle aree portuali e nelle zone di competenza privata. Una sinergia che potrebbe migliorare significativamente la situazione, coinvolgendo tutti gli attori interessati e offrendo benefici concreti ai concessionari e agli operatori.

“Manfredonia non può più attendere. Siamo ormai a Natale e la città merita decoro e rispetto”, concludono Rinaldi, Di Bari e Galli, facendo appello all’amministrazione comunale e a tutte le forze politiche affinché si uniscano per risolvere un problema che colpisce indistintamente tutti i cittadini.

La battaglia per un servizio di igiene urbana dignitoso non è solo una questione tecnica o amministrativa, ma un dovere verso una comunità che chiede di poter vivere in una città pulita e accogliente.