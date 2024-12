“Oggi a Foggia accade qualcosa che va controtendenza. Nel resto d’Europa le chiese si chiudono per mancanza di sacerdoti o, più tristemente, per mancanza di fedeli. E noi invece ne apriamo una nuova”.

Sotto un cielo terso, con una Santa Messa presieduta da mons. Ferretti, riapre al culto la chiesa intitolata a San Giovanni di Dio. Situata su via Arpi, da oggi in poi sarà usata come cappella universitaria, quale luogo di spiritualità e spazio per iniziative culturali e di solidarietà.