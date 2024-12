Riccardo Pirrone forma i giovani social media manager con kiracademy

Nel mondo della comunicazione digitale, il Social Media Manager è una figura chiave per qualsiasi brand che voglia affermarsi e instaurare un dialogo efficace con il proprio pubblico. Riccardo Pirrone, uno dei più noti esperti di comunicazione in Italia, ha dato vita a kiracademy per formare i futuri Social Media Manager, con un programma riconosciuto da IDCERT e accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un corso accreditato e riconosciuto per diventare SMM

Il corso social media manager di kiracademy, creato e coordinato da Riccardo Pirrone, è un’opportunità formativa di altissimo livello per chi vuole imparare a gestire con professionalità i canali social. Grazie alla certificazione informatica IDCERT, il percorso offre una formazione solida e riconosciuta, accreditata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, e arricchita da crediti formativi universitari, scolastici e professionali.

Ma ciò che distingue questo corso è la sua approccio pratico e completo. Con le lezioni che coprono ogni social network principale — Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok — e una formazione dettagliata sull’utilizzo delle ADV, il corso ti fornisce tutto il necessario per diventare autonomo e competente nella gestione della comunicazione sui social.

Una formazione completa e moderna

Con kiracademy, Pirrone e il team kirweb ti accompagnano lungo un percorso approfondito e sempre aggiornato. L’ultima versione del corso include la nuovissima Meta Business Suite, assicurando agli studenti un approccio al passo con i continui cambiamenti del mondo social.

Il corso ti insegnerà a progettare campagne social coerenti e di successo, dalla creazione di rubriche innovative fino alla scelta del copy più performante. Inoltre, scoprirai tutti i segreti per realizzare post virali e campagne di Real Time Marketing. Grazie a un modulo dedicato alla Intelligenza Artificiale applicata ai social, avrai anche gli strumenti per sfruttare al meglio le nuove tecnologie a vantaggio della tua strategia di comunicazione.

La storia dietro il successo: l’esempio di Taffo

Un capitolo speciale del corso è dedicato alla strategia social della TAFFO Funeral Services, la celebre agenzia funebre diventata un vero e proprio fenomeno mediatico in Italia grazie alla creatività di Pirrone. Durante il corso, sarà proprio Riccardo Pirrone a guidarti alla scoperta della strategia e delle dinamiche che hanno reso Taffo un’icona della comunicazione digitale, dimostrando che anche temi difficili possono essere trattati con sensibilità, umorismo e intelligenza.

Uno dei punti di forza di questo corso è l’approccio pratico e diretto. Con lezioni su strumenti operativi come Canva e CapCut, sarai in grado di creare in autonomia contenuti grafici e video per reel e TikTok. Si tratta di competenze essenziali che permettono di creare post visivamente accattivanti, contribuendo ad aumentare l’engagement e la visibilità dei brand sui social.

E non è tutto: una lezione interamente dedicata al Social Legal ti aiuterà a comprendere le complessità legali legate alla pubblicazione di contenuti, permettendoti di evitare errori che potrebbero costare caro a te o ai clienti.

Certificazione IDCERT

Al termine del corso, superando i test finali di ogni modulo, potrai ottenere il Certificato Informatico come Social Media Manager, rilasciato da IDCERT, ente certificatore riconosciuto dal MInistero dell’Istruzione e del Merito. Questo attestato è valido non solo per bandi pubblici e privati, ma anche per il portale inPA, offrendoti un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro.

Inoltre, potrai ottenere Crediti Formativi Universitari, Scolastici e Professionali (CFU, CFS, CFP), ampliando ulteriormente le opportunità di crescita personale e professionale.

Una delle caratteristiche più interessanti di kiracademy è la flessibilità. Non c’è una data di inizio fissa: potrai seguire le video lezioni registrate in totale autonomia, quando e dove vuoi, da smartphone o computer, per 365 giorni dalla data di attivazione del corso. Ogni due settimane, ci saranno anche delle LIVE in diretta sul gruppo Facebook di kiracademy, in cui Pirrone e il suo team approfondiranno i temi trattati e risponderanno alle domande degli studenti.

E non sarai mai solə: grazie al gruppo Facebook del CIRCUS Team, potrai confrontarti con altri studenti e con il team di esperti per risolvere dubbi, condividere esperienze e lavorare su casi reali.

Se hai sempre sognato di gestire le pagine social di brand importanti, di diventare un punto di riferimento per la comunicazione digitale o semplicemente di dare una svolta alla tua carriera, la Kiracademy di Riccardo Pirrone è la risposta che stavi cercando.

Unisciti agli oltre 12.000 Social Media Manager già formati da Riccardo Pirrone e inizia oggi il tuo percorso verso il successo! Registrati e scopri come il potere dei social media può cambiare il tuo futuro lavorativo. (nota stampa)