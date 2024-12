Riduzione di pena e accuse gravi nel processo “Omnia Nostra”, 6 anni e 7 mesi per Luciano Caracciolo

Bari – Nella sentenza di secondo grado per il processo “Omnia Nostra”, che vede coinvolto il clan Lombardi-Scirpoli-Raduano, la Corte d’Appello ha confermato, ridotto o modificato numerose condanne. Tra queste, spicca la riduzione della pena di Marco Raduano, alias “Pallone”, da ergastolo a 20 anni, in virtù della sua collaborazione con la giustizia.

La difesa e le condanne

L’imputato Luciano Caracciolo, difeso dall’avvocato Matteo Murgo del Foro di Bologna, ha ricevuto una condanna a 6 anni e 7 mesi. Altri imputati, come Leonardo Ciuffreda e Giuseppe Pio Impagnatiello, hanno ricevuto pene simili, mentre collaboratori di giustizia hanno consolidato le proprie condanne definitive.

Il processo è stato segnato dall’impegno di numerose parti civili, tra cui comuni locali e associazioni antiracket, che hanno cercato di fronteggiare un sistema criminale radicato nel territorio.

Le condanne dopo il secondo grado (fonte L’Immediato)

Luciano Caracciolo: 6 anni e 7 mesi

Lorenzo Caterino: 6 anni e 4 mesi

Leonardo Ciuffreda: 7 anni e 2 mesi

Michele D’Ercole: 7 anni

Giuseppe Pio Impagnatiello: 6 anni e 8 mesi

Francesco Notarangelo, detto “Natale”: 6 anni e 2 mesi

Marco Raduano, detto “Pallone”: 20 anni

Pietro Rignanese: 10 anni e 9 mesi

Moreno Sciarra: 6 anni e 10 mesi

Antonio Zino: 8 anni e 8 mesi

Giuseppe Della Malva: 11 anni e 4 mesi

Antonio La Selva, detto “Tarzan”: 4 anni e 8 mesi

Andrea Quitadamo, detto “Baffino junior”: 4 anni

Le assoluzioni:

Alexander Pacillo (condannato a 9 anni in primo grado)

Giuseppe Sciarra (condannato a 9 anni e 4 mesi in primo grado)

Modifiche e conferme:

Adriano Carbone, ex consigliere comunale di Manfredonia, vede revocata la condanna al risarcimento dei danni, pur mantenendo la pena a un anno e 8 mesi.

Altri imputati di rilievo, come i collaboratori di giustizia Antonio Quitadamo (“Baffino”) e Danilo Della Malva (“U’ Meticcio”), avevano rinunciato al ricorso in appello, rendendo definitive le loro condanne rispettivamente a 12 anni e 4 mesi e 11 anni di reclusione. Anche Giovanni Surano, detto “Lupin”, non ha presentato ricorso, confermando la pena a 3 anni e 4 mesi.