Ritucci - Tasso: "Perché improvvisamente ASE procede con le assunzioni a tempo determinato?"

Manfredonia. “Apprendiamo con grande disappunto e delusione che ASE (Azienda Servizi Ecologici S.p.A., partecipata del Comune di Manfredonia), in queste ore, sta inviando le PEC per comunicare l’assunzione a ‘tempo determinato’ di operatori presenti nelle graduatorie “J e 1B” – prodotte dal concorso del 2021 e recentemente prorogate nell’ultima assembla dei soci del 27/11/2024 – con scorrimento delle stesse, ignorando le argomentazioni, da noi addotte, per procedere con le stabilizzazioni a completamento della pianta organica di ASE, così come previste dal piano assunzionale vigente.

Ricordiamo che, nel frattempo, c’è stata l’impercorribile ipotesi, da parte dell’Amministrazione, di assumere (sempre a tempo determinato) i nominativi, nelle posizioni più alte della graduatoria, che erano in predicato di ottenere l’assunzione definitiva.

Ribadiamo che, a nostro avviso, sarebbe stato correttoprocedere, in primo luogo, con le assunzioni a tempo indeterminato per le unità previste e, laddove ci fosse stato il bisogno di ulteriori operatori stagionali – per periodi di particolare necessità – effettuare integrazioni a tempo determinato, scorrendo le graduatorie già citate.

Risulta amaro constatare che, il fatto stesso che la procedura di assunzioni, come sopra descritta, sia partita oggi senza aspettare la ‘attesa’ relazione dell’architetto Pacella – incaricato dal Commissario Grandolfo e tesa a fornire oggettivi elementi di valutazione rispetto alla qualità,efficienza ed economicità del servizio – significa che questo documento non è stato mai, come da noi sempre sostenuto, elemento necessario e vincolanteper le decisioni da prendere in merito alle assunzioni.

Ci chiediamo perché sia avvenuto tutto questo e, naturalmente, sarà nostra cura ottenere tutte le informazioni utili a chiarire tale vicenda e darne tempestiva comunicazione alla cittadinanza”.

Tanto viene dichiarato dai consiglieri comunali Massimiliano Ritucci (AgiAMO) e Antonio Tasso (Sipontum).