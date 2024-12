Manfredonia – Giuseppe Marasco, comandante della Civilis Confederazione Europea ONLUS e consigliere comunale per il Circolo Fratelli d’Italia Tatarella – Manfredonia, ha lanciato l’ennesimo grido d’allarme per il degrado urbano e storico della città. Da sempre impegnato in operazioni di bonifica di fiumi, campagne invase da rifiuti e denunce per abbandono indiscriminato di materiali, Marasco questa volta punta i riflettori sullo stato delle antiche mura cittadine, una preziosa testimonianza storica ormai in grave pericolo.

Mura dimenticate e a rischio crollo

In una segnalazione corredata da foto e video, Marasco ha documentato il cedimento strutturale di un tratto delle mura, alto circa cinque metri, situato in via Palatella, nei pressi di Piazza Marconi. Questo segmento, celato per anni da un caseggiato abbandonato e ridotto in condizioni fatiscenti, è ora sul punto di crollare. L’altro lato del muro è coperto da moderni condomini, ulteriore testimonianza dell’urbanizzazione che ha inglobato senza riguardo le antiche strutture.

«Il cedimento alla base del muro – osserva Marasco – lascia facilmente prevedere il crollo imminente dell’intera parete. Si perderà così l’ultimo frammento significativo di cinta muraria, un’impronta storica della nascita di Manfredonia».

Un patrimonio dimenticato

Le mura di Manfredonia, erette tra il 1256 e il 1460 per volontà di Manfredi di Svevia, Carlo d’Angiò e degli Aragonesi, furono progettate come un sistema difensivo imponente: bastioni continui interrotti da torrioni collegati al castello. Di quel capolavoro di ingegneria militare oggi restano solo il Torrione Santa Maria, un breve tratto restaurato anni fa, e alcune sezioni fatiscenti, come quella denunciata da Marasco.

«Un’opera monumentale – sottolinea il consigliere – non distrutta dal tempo, ma dalla trascuratezza e dalla mancanza di rispetto degli abitanti stessi. Le mura sono state utilizzate come sostegno per abitazioni o addirittura inglobate nei fabbricati, un disprezzo verso la memoria storica della città».

Appelli ignorati

Nonostante i richiami di studiosi e cittadini, gli interventi per preservare quel poco che resta sono stati inesistenti. «Un comportamento colpevole – denuncia Marasco – che ha portato alla distruzione continua di un patrimonio storico e culturale inestimabile».

Dopo questa autorevole denuncia, si spera che le autorità locali prendano finalmente provvedimenti per mettere in sicurezza ciò che resta delle antiche mura e preservare un simbolo della storia di Manfredonia per le future generazioni.

Addetto stampa Civilis Confederazione Europea ONLUS