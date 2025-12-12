Edizione n° 5912

BALLON D'ESSAI

RICONCILIATO // Vaticano, Mons. Gaenswein: “Mi sono riconciliato con Francesco prima della sua morte”
12 Dicembre 2025 - ore  10:20

CALEMBOUR

MAXI CONCORSO // Concorso per diplomati, 1.800 posti al ministero della Cultura: il bando
12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Concorso ‘Ercole Olivario 2025’: la Puglia premiata nella sezione ‘Olive da Tavola’

PREMIATA Concorso ‘Ercole Olivario 2025’: la Puglia premiata nella sezione ‘Olive da Tavola’

Alla V edizione del concorso, la regione ha ottenuto un premio importante e una Menzione di Merito per Impresa Biologica

Concorso 'Ercole Olivario 2025': la Puglia premiata nella sezione 'Olive da Tavola'

Concorso 'Ercole Olivario 2025'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Economia // Primo piano //

La Puglia si conferma protagonista nel panorama nazionale delle olive da tavola. Alla V edizione del concorso “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola”, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, la regione ha ottenuto un premio importante e una Menzione di Merito per Impresa Biologica.

La cerimonia si è svolta presso la sede della Camera di Commercio dell’Umbria e ha celebrato le eccellenze italiane nella produzione di olive da mensa, con l’obiettivo di promuovere qualità, tipicità territoriale e sostenibilità.

Tra i produttori pugliesi, si è distinta l’Azienda OILIVIS di Carpino (Fg), che si è classificata terza nella categoria olive condite con le sue olive Leccino, frutto di lavorazioni attente e di alta qualità. La competizione ha coinvolto le migliori aziende italiane nelle categorie olive al naturale, olive conciate, olive condite e patè di olive, con vincitori provenienti da Lazio, Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria.

I vincitori del concorso saranno protagonisti di importanti eventi promozionali nel 2026, tra cui Evolio Expo a Bari (29-31 gennaio) e SOL2EXPO a Verona (1-3 marzo), occasioni che permetteranno di valorizzare le olive da tavola italiane sul mercato nazionale e internazionale.

Durante la cerimonia, il Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, ha sottolineato l’importanza strategica del settore: “Il comparto delle olive da tavola presenta notevoli opportunità di sviluppo e diversificazione produttiva. Il consumo globale cresce costantemente e l’Italia deve valorizzare le proprie cultivar per soddisfare la domanda interna e internazionale”.

La giuria nazionale ha evidenziato come tutte le olive fermentate al naturale abbiano superato i 78/100 punti, confermando l’elevata qualità del prodotto italiano. Il concorso include inoltre iniziative formative per capi panel e assaggiatori, mirate a uniformare i criteri di valutazione organolettica, e attività di promozione commerciale sostenute da ICE Agenzia e dal CREA.

La premiazione ufficiale dei produttori vincitori della sezione Olive da Tavola è prevista ad aprile 2026 a Perugia, in concomitanza con la XXXIV edizione del concorso Ercole Olivario, consolidando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento nazionale per la valorizzazione delle olive da tavola e della produzione olivicola di qualità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO