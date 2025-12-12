Concorso 'Ercole Olivario 2025': la Puglia premiata nella sezione 'Olive da Tavola'

La Puglia si conferma protagonista nel panorama nazionale delle olive da tavola. Alla V edizione del concorso “Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola”, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, la regione ha ottenuto un premio importante e una Menzione di Merito per Impresa Biologica.

La cerimonia si è svolta presso la sede della Camera di Commercio dell’Umbria e ha celebrato le eccellenze italiane nella produzione di olive da mensa, con l’obiettivo di promuovere qualità, tipicità territoriale e sostenibilità.

Tra i produttori pugliesi, si è distinta l’Azienda OILIVIS di Carpino (Fg), che si è classificata terza nella categoria olive condite con le sue olive Leccino, frutto di lavorazioni attente e di alta qualità. La competizione ha coinvolto le migliori aziende italiane nelle categorie olive al naturale, olive conciate, olive condite e patè di olive, con vincitori provenienti da Lazio, Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria.

I vincitori del concorso saranno protagonisti di importanti eventi promozionali nel 2026, tra cui Evolio Expo a Bari (29-31 gennaio) e SOL2EXPO a Verona (1-3 marzo), occasioni che permetteranno di valorizzare le olive da tavola italiane sul mercato nazionale e internazionale.

Durante la cerimonia, il Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni, ha sottolineato l’importanza strategica del settore: “Il comparto delle olive da tavola presenta notevoli opportunità di sviluppo e diversificazione produttiva. Il consumo globale cresce costantemente e l’Italia deve valorizzare le proprie cultivar per soddisfare la domanda interna e internazionale”.

La giuria nazionale ha evidenziato come tutte le olive fermentate al naturale abbiano superato i 78/100 punti, confermando l’elevata qualità del prodotto italiano. Il concorso include inoltre iniziative formative per capi panel e assaggiatori, mirate a uniformare i criteri di valutazione organolettica, e attività di promozione commerciale sostenute da ICE Agenzia e dal CREA.

La premiazione ufficiale dei produttori vincitori della sezione Olive da Tavola è prevista ad aprile 2026 a Perugia, in concomitanza con la XXXIV edizione del concorso Ercole Olivario, consolidando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento nazionale per la valorizzazione delle olive da tavola e della produzione olivicola di qualità.