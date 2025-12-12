Manfredonia entra nel laboratorio pugliese della logistica urbana. È quanto emerge dal report “DELIVER – La logistica urbana del futuro arriva in Puglia”, presentato a Foggia il 9 dicembre 2025, che dedica un focus specifico al “caso pilota” sipontino attraverso un’indagine mirata tra le attività economiche della città.

Lo studio rientra in un lavoro più ampio condotto su 150 attività distribuite tra Lecce, Manfredonia e Martina Franca e fotografa, in modo comparato, abitudini e criticità della distribuzione merci nei centri urbani: dimensioni degli esercizi e spazi destinati a scorte e magazzini, modalità di approvvigionamento e ricevimento, consegna al cliente, problemi percepiti e interventi ritenuti utili.

Il campione: negozi piccoli, magazzini diffusi, centro città al centro

Nel focus su Manfredonia, l’indagine ha coinvolto 50 attività commerciali presenti nel territorio comunale. La composizione vede una prevalenza di commercio al dettaglio (58%), seguita dalle attività di ristorazione (35%). Solo il 10% degli intervistati opera in ZTL o area pedonale, un dato che distingue Manfredonia da altri contesti dove le restrizioni incidono di più sulla quotidianità delle consegne. Sul piano strutturale, molte attività dichiarano superfici tra 150 e 250 m² e una quota rilevante dispone di magazzino annesso: nel campione, il 43% indica spazi di deposito tra 50 e 100 m².

Il cuore dell’analisi riguarda la filiera dell’approvvigionamento. A Manfredonia il principale fornitore è il grossista (43%), seguito dal produttore (33%) e dal rivenditore (24%). Nella maggioranza dei casi, l’organizzazione del trasporto non è in capo al negoziante: l’approvvigionamento avviene nel 59% dei casi con consegna del fornitore (o con mezzo scelto dal fornitore). Resta però significativa la quota di chi usa mezzi propri (39%), una modalità citata in particolare da alcune attività di alloggio che acquistano direttamente presso altri esercizi. Il ricorso a operatori conto terzi risulta invece residuale (2%).

La frequenza delle consegne cambia a seconda del settore. La consegna “dal fornitore” può avvenire anche quotidianamente e più volte al giorno; l’autoapprovvigionamento tende a concentrarsi su ritmi più diluiti (non oltre una volta a settimana), mentre il conto terzi viene descritto come saltuario e poco frequente.

Orari e soste: consegne al mattino, tempi spesso oltre 20 minuti

Quanto agli orari, le consegne si collocano prevalentemente nella fascia mattutina: nel campione complessivo una parte significativa riceve tra 5:00 e 9:00 e tra 9:00 e 13:00, e il focus evidenzia che spesso sono ristoranti e somministrazione a muoversi prima delle 9. Gli orari risultano per lo più concordati secondo necessità (44%) o imposti dal destinatario (34%), mentre sono meno frequenti le consegne imposte dal mittente (20%) o dal trasportatore (3%). Il dato che pesa, però, è quello sui tempi: a Manfredonia il tempo medio di sosta per la consegna è indicato come superiore a 20 minuti, un elemento che può incidere sulla fluidità del traffico, soprattutto nelle strade centrali.

Il mezzo “tipo” è il furgone. E la città è “virtuosa” sulla sosta regolare

Sul fronte dei veicoli, il mezzo più utilizzato è il furgone (54%), seguito da autovettura (24%) e autocarro (22%). Colpisce un altro dato: l’uso di mezzi a basso impatto ambientale è sostanzialmente assente. Ma, rispetto ad altri contesti urbani, Manfredonia mostra un profilo definito “virtuoso” sulle modalità di sosta: la sosta regolare su strada raccoglie il 76% delle risposte, mentre marciapiede/sosta vietata/fermata bus si ferma al 10%, la doppia fila al 7% e la sosta in area privata al 7%.

La parte più “politica” del report è quella che misura le difficoltà percepite. Per i commercianti la criticità principale è la consegna in orari di punta (36%), perché interferisce con altri flussi di traffico. Subito dopo viene la mancanza di spazi dedicati nelle vicinanze dell’attività (33%). Più indietro la difficoltà di accesso ai luoghi di carico/scarico (17%), mentre le restrizioni ZTL sembrano pesare poco (4%).

Dal punto di vista di chi consegna, il problema dominante diventa la durata delle operazioni di carico/scarico (36%) e, in seconda battuta, le difficoltà nel trasporto della merce dal mezzo al negozio (19%). Non manca però una quota importante di operatori che dichiara nessuna difficoltà (36%), segno di una città dove alcuni meccanismi funzionano già ma restano margini di miglioramento nelle aree più congestionate.

Cosa chiedono gli operatori: aree di carico/scarico e micro-hub

Quando si passa dalle criticità alle soluzioni, gli intervistati indicano soprattutto interventi infrastrutturali. La misura più richiesta è la razionalizzazione delle aree dedicate alla sosta e al carico/scarico (40%). Seguono la creazione di piattaforme e micro-hub per lo stoccaggio/smistamento merci (32%) e un maggior controllo sul rispetto delle aree dedicate (18%). Modifiche agli orari o alle regole di accesso alla ZTL vengono invocate da pochi (6%), mentre lo “scarico in orari non di punta” resta marginale (4%).

Infine, la svolta ecologica. Il report registra che oggi non si usano mezzi a basso impatto e che, per cambiare rotta, la leva più convincente è quella economica: per Manfredonia, il 69% indica come più efficace l’accesso al credito o incentivi per chi acquista veicoli green. Seguono “orari di scarico liberi” per mezzi green (12%) e accesso al centro consentito solo ai mezzi green (10%).

il quadro che ne esce è netto: Manfredonia non è (ancora) una città bloccata dalla ZTL, ma deve fare i conti con consegne concentrate negli stessi orari della vita urbana, soste lunghe e spazi di carico/scarico insufficienti. La ricetta indicata dagli operatori non chiede rivoluzioni nelle abitudini, bensì una città più “attrezzata”: aree dedicate meglio progettate, micro-hub e regole chiare. Un’agenda concreta, che ora attende il passaggio decisivo: trasformare i dati del caso pilota in scelte amministrative e investimenti.