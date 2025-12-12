Edizione n° 5912

RICONCILIATO // Vaticano, Mons. Gaenswein: “Mi sono riconciliato con Francesco prima della sua morte”
12 Dicembre 2025 - ore  10:20

MAXI CONCORSO // Concorso per diplomati, 1.800 posti al ministero della Cultura: il bando
12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Ferrari (Cgil): "No a una Manovra tra tagli e riarmo"

MANOVRA Ferrari (Cgil): “No a una Manovra tra tagli e riarmo”

Secondo Ferrari, la legge finanziaria si regge su due pilastri: austerità e aumento della spesa militare

Christian Ferrari, segretario nazionale della Cgil - Fonte Immagine: ilmanifesto.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Economia // Lavoro //

Christian Ferrari, segretario nazionale della Cgil, ha espresso a Bari il suo netto dissenso sulla Manovra, durante la manifestazione regionale in concomitanza con lo sciopero generale. Secondo Ferrari, la legge finanziaria si regge su due pilastri: austerità e aumento della spesa militare.

“La Manovra continua a tagliare sanità, istruzione, previdenza e salari, senza prevedere sostegni adeguati, mentre destina 23 miliardi di euro alle armi nei prossimi tre anni“, ha sottolineato Ferrari definendo la scelta “folle”.

Il segretario Cgil ha evidenziato le priorità del sindacato: rafforzare la sanità, aumentare pensioni e salari e contrastare il drenaggio fiscale che, aggravato dall’inflazione, indebolisce lavoratori e pensionati.

Ferrari ha inoltre collegato le politiche economiche alle questioni sociali: “Negli ultimi tre anni 175mila giovani del Mezzogiorno hanno lasciato il territorio in cerca di lavoro dignitoso. A loro non si può proporre né leva obbligatoria, né austerità, né riarmo. Serve garantire condizioni di vita e lavoro più decenti“, ha concluso.

Lo riporta ansa.it.

