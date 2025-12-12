Flavia Anania nominata nuovo Prefetto della BAT: il benvenuto del PD Puglia

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Piantedosi, ha deliberato ieri le nomine e gli spostamenti dei prefetti, tra cui l’arrivo nella provincia di Barletta-Andria-Trani di Flavia Anania, viceprefetto vicario di Genova.

Il Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis, ha espresso il suo benvenuto al nuovo Prefetto, auspicando un proficuo lavoro sul territorio e l’opportunità di un confronto sulle principali criticità locali. De Santis ha sottolineato come la presenza dello Stato debba essere rafforzata, soprattutto dopo gli ultimi episodi criminosi verificatisi a San Ferdinando di Puglia, con l’assalto al palazzo delle Poste, e fra Barletta e Trani, dove un corriere è stato sequestrato e rapinato.

Il Segretario del PD ha inoltre rivolto un ringraziamento al Prefetto uscente Silvana D’Agostino per il lavoro svolto.