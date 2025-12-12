Edizione n° 5912

BALLON D'ESSAI

RICONCILIATO // Vaticano, Mons. Gaenswein: “Mi sono riconciliato con Francesco prima della sua morte”
12 Dicembre 2025 - ore  10:20

CALEMBOUR

MAXI CONCORSO // Concorso per diplomati, 1.800 posti al ministero della Cultura: il bando
12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // Flavia Anania nominata nuovo Prefetto della BAT: il benvenuto del PD Puglia

PREFETTO Flavia Anania nominata nuovo Prefetto della BAT: il benvenuto del PD Puglia

Il Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis, ha espresso il suo benvenuto al nuovo Prefetto, auspicando un proficuo lavoro

Flavia Anania nominata nuovo Prefetto della BAT: il benvenuto del PD Puglia

Flavia Anania - Fonte Immagine: traniviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
BAT // Cronaca //

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Piantedosi, ha deliberato ieri le nomine e gli spostamenti dei prefetti, tra cui l’arrivo nella provincia di Barletta-Andria-Trani di Flavia Anania, viceprefetto vicario di Genova.

Il Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis, ha espresso il suo benvenuto al nuovo Prefetto, auspicando un proficuo lavoro sul territorio e l’opportunità di un confronto sulle principali criticità locali. De Santis ha sottolineato come la presenza dello Stato debba essere rafforzata, soprattutto dopo gli ultimi episodi criminosi verificatisi a San Ferdinando di Puglia, con l’assalto al palazzo delle Poste, e fra Barletta e Trani, dove un corriere è stato sequestrato e rapinato.

Il Segretario del PD ha inoltre rivolto un ringraziamento al Prefetto uscente Silvana D’Agostino per il lavoro svolto.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO