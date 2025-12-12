Edizione n° 5913

12 Dicembre 2025 - ore  10:20

12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Home // Foggia // Foggia, accordo sulla videosorveglianza tra Comune, Questura e DIA. “Fondamentale” (VIDEO)

INTESA Foggia, accordo sulla videosorveglianza tra Comune, Questura e DIA. “Fondamentale” (VIDEO)

L’intesa rappresenta un passaggio significativo nel rafforzamento della collaborazione istituzionale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

FOGGIA – È stato firmato nella mattinata di venerdì 12 dicembre, presso la Questura di Foggia, l’accordo di contitolarità per l’utilizzo del sistema di videosorveglianza del Comune di Foggia tra l’amministrazione comunale, la Questura e la Direzione Investigativa Antimafia (DIA).

Alla sottoscrizione hanno preso parte la sindaca Maria Aida Episcopo, il Questore di Foggia Alfredo D’Agostino, il capo della Sezione Operativa della DIA di Foggia Paolo Iannucci, l’assessore comunale alla Sicurezza Giulio De Santis, l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano e il comandante della Polizia Locale Vincenzo Manzo.

L’intesa rappresenta un passaggio significativo nel rafforzamento della collaborazione istituzionale tra enti locali e forze dell’ordine, con l’obiettivo di migliorare il controllo del territorio e rendere più efficaci le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, compresa quella di matrice mafiosa.

Grazie alla condivisione e all’accesso coordinato ai dati del sistema di videosorveglianza comunale, Comune, Questura e DIA potranno operare in modo più sinergico, ottimizzando gli interventi di sicurezza urbana e supportando le azioni investigative.

La firma dell’accordo conferma l’impegno dell’amministrazione comunale e delle istituzioni coinvolte nel promuovere una città più sicura, puntando sull’uso delle tecnologie e su una cooperazione strutturata tra i diversi livelli dello Stato, a tutela dei cittadini e della legalità.

