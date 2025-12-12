Edizione n° 5912

Vaticano, Mons. Gaenswein: "Mi sono riconciliato con Francesco prima della sua morte"
12 Dicembre 2025 - ore  10:20

Concorso per diplomati, 1.800 posti al ministero della Cultura: il bando
12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Home // Cronaca // Foggia inaugura lo ‘Slow Park’: uno spazio per riscoprire la lentezza e la comunità

SPAZIO Foggia inaugura lo ‘Slow Park’: uno spazio per riscoprire la lentezza e la comunità

Un nuovo presidio urbano realizzato dal Comune e affidato alla gestione del consorzio di cooperative sociali Oltre la rete di imprese

'Slow Park' Foggia - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Da pochi giorni è aperto a Foggia lo “Slow Park”, in via Manfredi, vicino al Nodo Intermodale, un nuovo presidio urbano realizzato dal Comune e affidato alla gestione del consorzio di cooperative sociali Oltre la rete di imprese. Il progetto punta a coniugare rigenerazione urbana, valorizzazione delle eccellenze locali e inclusione sociale.

Il concept del parco, sintetizzato nello slogan “Spazio al tuo tempo” e nel logo a forma di chiocciola, invita cittadini e visitatori a riappropriarsi del proprio tempo, vivere relazioni sociali, riscoprire il territorio e degustare prodotti a km0. Il parco ospita tredici chioschi con pizzerie, friggitorie, enoteche, bracerie e cocktail bar, oltre a una vasta area eventi e un parco giochi senza barriere, creando un luogo di aggregazione e socializzazione per tutte le età.

La sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha sottolineato come lo Slow Park rappresenti un intervento concreto di riqualificazione del quartiere Ferrovia, migliorando vivibilità, sicurezza e servizi per i residenti. L’assessore alle attività produttive, Lorenzo Frattarolo, ha evidenziato l’importanza di valorizzare il Terzo settore e le filiere enogastronomiche locali, puntando su sostenibilità e educazione alimentare.

Secondo Annarita Zichella, presidente di Oltre la rete di imprese, il parco è pensato come uno spazio aperto, sicuro e inclusivo, in cui promuovere relazioni sociali, corretta alimentazione e filiere locali, creando connessioni dirette tra produttori e consumatori.

Lo Slow Park ospiterà inoltre la “Palestra delle Autonomie”, un’iniziativa per l’inserimento sociale di persone in situazioni di fragilità, con percorsi di formazione e lavoro. Durante i primi giorni di apertura, numerose associazioni locali, tra cui So’Bellicos, Astrofili di Capitanata, ANT, I Diversabili di Lucera e Protezione Civile CISA, hanno partecipato agli incontri per proporre attività e iniziative nel parco, rafforzando il legame con la comunità.

Lo “Slow Park” si propone come nuovo cuore sociale, culturale ed enogastronomico del quartiere, dove lentezza, inclusione e valorizzazione del territorio diventano elementi centrali della vita cittadina.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

