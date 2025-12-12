Edizione n° 5912

12 Dicembre 2025 - ore  10:20

12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Home // Cronaca // Foggia, nasce il Comitato per il ‘Sì’ alla separazione delle carriere dei magistrati

COMITATO Foggia, nasce il Comitato per il ‘Sì’ alla separazione delle carriere dei magistrati

Lo comunica la Camera Penale di Capitanata ‘Achille Iannarelli’, presieduta dall’avv. G. Massimiliano Mari

Foggia, nasce il Comitato per il 'Sì' alla separazione delle carriere dei magistrati

Il presidente della Camera Penale, avv. M. Mari - Fonte Immagine: camerapenaledicapitanata.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Anche a Foggia è stato istituito il Comitato Territoriale per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, promossa dall’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI). Lo comunica la Camera Penale di Capitanata ‘Achille Iannarelli’, presieduta dall’avv. G. Massimiliano Mari.

Il Coordinatore del Comitato sarà l’avv. Giulio Treggiari, già presidente della Camera Penale di Capitanata, incaricato della direzione operativa delle attività e del collegamento con i referenti nazionali, regionali e provinciali. Il Comitato sarà presente nei principali centri della provincia per assicurare una diffusione capillare delle iniziative e la partecipazione attiva della comunità locale.

L’iniziativa punta a contribuire al dibattito pubblico sulla riforma del processo penale e sul rafforzamento delle garanzie del giusto processo, promuovendo una comunicazione chiara, equilibrata e non ideologizzata, rivolta anche ai cittadini non addetti ai lavori, per favorire una partecipazione informata e consapevole.

Nei prossimi mesi il Comitato organizzerà incontri pubblici, conferenze e attività divulgative per approfondire i contenuti della riforma e fornire informazioni corrette sul tema della separazione organica e funzionale tra giudici e pubblici ministeri.

Ulteriori aggiornamenti e dettagli sono disponibili sui siti www.camerepenali.it e www.camerapenaledicapitanata.it.

Lo riporta foggiatoday.it.

