In crescita le truffe creditizie, sottratti 559,4 milioni in 3 anni
12 Dicembre 2025 - ore  19:06

Voto di scambio a Modugno, il prefetto di Bari nomina una commissione di indagine
12 Dicembre 2025 - ore  19:06

INCIDENTE Foggia, rubano una Fiat 500 e si schiantano contro due auto in sosta: fuga a piedi

Durante la fuga, per cause in corso di accertamento, il veicolo si sarebbe schiantato contro due auto

Redazione
12 Dicembre 2025
FOGGIA – È ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto nella serata di oggi, intorno alle ore 19, in via San Severo a Foggia.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri e dalla Polizia Locale, intervenuti prontamente sul posto, alcuni malviventi avrebbero rubato una Fiat 500 poco prima dell’impatto. Durante la fuga, per cause in corso di accertamento, il veicolo si sarebbe schiantato contro due auto regolarmente parcheggiate lungo la strada.

Dopo l’urto, gli occupanti dell’auto si sarebbero dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorsi: una persona, secondo quanto si apprende, sarebbe stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto e risalire all’identità dei responsabili, anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

