RICONCILIATO // Vaticano, Mons. Gaenswein: "Mi sono riconciliato con Francesco prima della sua morte"
12 Dicembre 2025 - ore  10:20

MAXI CONCORSO // Concorso per diplomati, 1.800 posti al ministero della Cultura: il bando
12 Dicembre 2025 - ore  10:19

Home // Economia // Foggiano verso le rinnovabili: ok del Governo a sette mega impianti energetici

IMPIANTI Foggiano verso le rinnovabili: ok del Governo a sette mega impianti energetici

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla realizzazione di undici progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Foggiano verso le rinnovabili: ok del Governo a sette mega impianti energetici

Agrivoltaico - Fonte: greenereport

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla realizzazione di undici progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con valore di Valutazione di Impatto Ambientale. Gran parte degli investimenti sarà concentrata in provincia di Foggia, destinata a diventare un polo strategico per l’energia pulita.

A dominare è la tecnologia agrivoltaica, che combina la produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici con la prosecuzione delle attività agricole sullo stesso terreno. Tra i principali progetti: un impianto agrivoltaico da oltre 21.890 kWp a Troia e un mega impianto da 80 MW tra Torremaggiore e San Severo.

Di particolare rilievo è l’impianto agro-fotovoltaico integrato con allevamento ovicaprino a Manfredonia, in località ‘Panetteria del Conte’, con una potenza di 49,912 MW e un sistema di accumulo energetico da 25 MW.

L’impianto più imponente sarà realizzato a Cerignola, con una potenza di 140,66 MW, affiancato da un altro progetto nella stessa area e da un impianto da quasi 97 MW ad Ascoli Satriano. Completano il quadro il progetto da 60 MW tra Rignano Garganico e San Marco in Lamis, creando un polo energetico di rilevanza nazionale nel cuore del Foggiano.

Lo riporta foggiatoday.it.

