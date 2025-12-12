MANFREDONIA – Dal 18 al 21 dicembre, la città di Manfredonia si prepara ad accogliere un evento culturale di grande rilievo, un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza dei paesaggi locali e riscoprire le tradizioni più autentiche attraverso lo sguardo e il talento di uno degli artisti più rappresentativi del territorio: Matteo Vairo.

L’artista sipontino torna infatti a omaggiare la sua città con una mostra di opere che immortalano paesaggi, scorci urbani e tradizioni locali, restituendo su tela l’anima più vera di Manfredonia.

Matteo Vairo, 69 anni, sipontino da generazioni, non è certo un nome nuovo nel panorama artistico locale. La sua arte ha lasciato segni concreti e duraturi nel tessuto urbano e culturale della città. Tra le sue realizzazioni più note si annoverano la statua del Pescatore, divenuta simbolo iconico del lungomare di Siponto e omaggio al profondo legame della città con il mare, e la statua di San Camillo De Lellis, collocata all’interno del cimitero di Manfredonia.

Di particolare rilievo anche il prestigioso premio raffigurante Re Manfredi sul trono, opera realizzata da Vairo e utilizzata negli anni ’90 per la premiazione alla cultura della città di Manfredonia.

Celebri e apprezzati sono inoltre i suoi dipinti, conosciuti e venduti su tutto il territorio nazionale, testimonianza di una carriera artistica lunga e riconosciuta.

Le opere in esposizione offriranno ai visitatori un viaggio emozionale tra i paesaggi tipici e le tradizioni più sentite di Manfredonia, fissando su tela momenti di vita quotidiana e scorci cittadini cari al cuore di ogni sipontino.

La mostra, interamente dedicata a quadri realizzati con la tecnica dell’acquerello, si terrà nello suggestivo e storico Chiostro della Chiesa di San Domenico. Un contesto ideale per apprezzare la delicatezza e la maestria di una tecnica pittorica capace di esaltare luci, colori e atmosfere, valorizzando al contempo il patrimonio artistico e identitario locale.

L’evento rappresenta anche un sentito omaggio a un artista che ha dedicato gran parte della sua carriera a raccontare e celebrare la bellezza e la storia di Manfredonia, rendendole eterne attraverso l’arte.

Dettagli e orari della mostra