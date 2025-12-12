Edizione n° 5913

BALLON D'ESSAI

FABI ANALIZZA // In crescita le truffe creditizie, sottratti 559,4 milioni in 3 anni
12 Dicembre 2025 - ore  19:06

CALEMBOUR

VOTO DI SCAMBIO // Voto di scambio a Modugno, il prefetto di Bari nomina una commissione di indagine
12 Dicembre 2025 - ore  19:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // I colori di Manfredonia negli acquerelli di Matteo Vairo: mostra dal 18 al 21 dicembre

MATTEO VAIRO I colori di Manfredonia negli acquerelli di Matteo Vairo: mostra dal 18 al 21 dicembre

L’artista sipontino torna infatti a omaggiare la sua città con una mostra di opere che immortalano paesaggi, scorci urbani e tradizioni locali

CHIESA SAN DOMENICO, ph statoquotidiano.it - manfredonia

CHIESA SAN DOMENICO, ph statoquotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Dal 18 al 21 dicembre, la città di Manfredonia si prepara ad accogliere un evento culturale di grande rilievo, un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza dei paesaggi locali e riscoprire le tradizioni più autentiche attraverso lo sguardo e il talento di uno degli artisti più rappresentativi del territorio: Matteo Vairo.

L’artista sipontino torna infatti a omaggiare la sua città con una mostra di opere che immortalano paesaggi, scorci urbani e tradizioni locali, restituendo su tela l’anima più vera di Manfredonia.

Matteo Vairo, 69 anni, sipontino da generazioni, non è certo un nome nuovo nel panorama artistico locale. La sua arte ha lasciato segni concreti e duraturi nel tessuto urbano e culturale della città. Tra le sue realizzazioni più note si annoverano la statua del Pescatore, divenuta simbolo iconico del lungomare di Siponto e omaggio al profondo legame della città con il mare, e la statua di San Camillo De Lellis, collocata all’interno del cimitero di Manfredonia.

Di particolare rilievo anche il prestigioso premio raffigurante Re Manfredi sul trono, opera realizzata da Vairo e utilizzata negli anni ’90 per la premiazione alla cultura della città di Manfredonia.

Celebri e apprezzati sono inoltre i suoi dipinti, conosciuti e venduti su tutto il territorio nazionale, testimonianza di una carriera artistica lunga e riconosciuta.

Le opere in esposizione offriranno ai visitatori un viaggio emozionale tra i paesaggi tipici e le tradizioni più sentite di Manfredonia, fissando su tela momenti di vita quotidiana e scorci cittadini cari al cuore di ogni sipontino.

La mostra, interamente dedicata a quadri realizzati con la tecnica dell’acquerello, si terrà nello suggestivo e storico Chiostro della Chiesa di San Domenico. Un contesto ideale per apprezzare la delicatezza e la maestria di una tecnica pittorica capace di esaltare luci, colori e atmosfere, valorizzando al contempo il patrimonio artistico e identitario locale.

L’evento rappresenta anche un sentito omaggio a un artista che ha dedicato gran parte della sua carriera a raccontare e celebrare la bellezza e la storia di Manfredonia, rendendole eterne attraverso l’arte.

Dettagli e orari della mostra

  • Artista: Matteo Vairo

  • Luogo: Chiostro della Chiesa di San Domenico – Manfredonia

  • Quando: Da venerdì 18 a lunedì 21 dicembre 2025

  • Orari:

    • Mattina: 10:00 – 12:30

    • Pomeriggio: 17:00 – 20:00

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO